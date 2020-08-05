Мнение: Причина взрыва в Бейруте

05.08.2020, 13:38, Разное

Более-менее прояснилась история с взрывом https://colonelcassad.livejournal.com/6071776.html в Бейруте.

С очень большой долей вероятности причиной масштабного взрыва стал грузинский груз нитрата аммония/аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута с конца 2013-го года. Эту информацию подтвердил премьер-министр Ливана.

1. В 2013-м году ливанские власти арестовали судно, которое перевозило 2750 тонн нитрата аммония..

Как пишет pluto9999, груз был отправлен из Батуми в Мозамбик 23 сентября 2013-го года и 15 октября 2013-го года арестован в Ливане.

На корабле в море случилась техническая неисправность, в результате чего корабль зашел в Бейрут на ремонт.

Команда корабля разбежалась и владелец не стал предпринимать усилий по оплате ремонта и возвращению судна. В результате чего, груз был арестован и достался ливанцам. С 2014-го года он находился на складе в порту Бейрута.

2. Груз на территорию Ливана "доставило" судно "Rhosus", владельцем которого на тот момент являлся https://www.fleetmon.com/maritime-news/2014/4194/crew-kept-hostages-floating-bomb-mv-rhosus-beirut/ гражданин РФ Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

На момент ареста груза (от которого отказался владелец), на борту были лишь 1 гражданин РФ и 3 гражданина Украины. Стоит отметить, что даже в указанном материале 6-летней давности отмечается взрывоопасность груза.

3. Как сообщает https://twitter.com/EHSANI22, с 2014-го года гос.органами Ливана предпринимались попытки сбагрить опасный груз военным или производителям фейерверков, но те отказались иметь дело с нитратом аммония по различным причинам, причем армия отказалась его принимать/покупать несколько раз.Одновременно с этим, уже с 2014-го года в правительственные органы Ливана поступали предупреждения (в том числе и от начальника таможни Бейрутского порта) о том, что этот груз находясь в порту Бейрута представляет опасность. Что не помешало властям проигнорировать данные предупреждения (теперь этим вопросом наверняка заинтересуется следствие – там наверняка всплывут имена и фамилии ответственных за это лиц), в результате чего бомба замедленного действия находилась в столичном порту, который 4 августа и уничтожила, вместе с частью города. Часть груза можно увидеть на заглавной фотографии.

3. Разумеется, остаются вопросы – стало ли возгорание и последующий взрыв следствием ужасной халатности (по одной из версий, причиной пожара стали сварочные работы для предотвращения вороства груза) и цепочки случайности или же тут имел место какой-то злой умысел – теракт, диверсия или что-то в таком духе.

Тем не менее, все это не отменяет вопиющей халатности и безответственности тех лиц, которые допустили саму возможность такого взрыва, не найдя за 6,5 лет возможности избавиться от опасного груза.

Стоит отметить заявление Трампа, который считает, что взрыв в Бейруте стал следствием взрыва бомбы и это была атака, сославшись на мнение неназванных генералов Пентагона, которые по заявлению Трампа, не считают взрыв "производственным".

4. Вечером Бейрут объявили зоной бедствия.

Отмечается, что разрушенное зернохранилище в порту Бейрута, спасло массу жизней, приняв на себя часть удара – если бы не эта помеха, жертв к югу от эпицентра взрыва было бы гораздо больше. По различным подсчетам, в зоне затронутой взрывом проживало до 200-250 тыс. человек.

Тем не менее, количество жертв огромно и это число постоянно увеличивается. Про колоссальный ущерб столице Ливана и говорить не приходится. Находящемуся в экономическом кризисе Ливану, будет крайне трудно восстанавливаться от этого удара без серьезной международной помощи. Стоит также отметить, что Ливан находится под американскими санкциями.