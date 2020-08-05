Сотрудники ПАО «ОДК-Сатурн» вышли в отборочный тур RostecSkills-2020

05.08.2020, 13:39, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

4 августа 2020 года призеры VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК» по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» от ПАО «ОДК-Сатурн» (гор. Рыбинск) стали участниками отборочного тура корпоративного чемпионата RostecSkills-2020.

В рамках подготовки к Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2020 на базе Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» состоялся отборочный тур корпоративного чемпионата Госкорпорации Ростех по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». В соревнованиях приняли участие призеры VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК»: оператор станков с ПУ 5-го разряда корпуса № 5 ПАО «ОДК-Сатурн» Георгий Федоров, завоевавший 3-е место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и наладчики станков и манипуляторов с ПУ 6-го разряда корпуса № 32 ПАО «ОДК-Сатурн» Сергей Павлов и Дмитрий Иванов, занявшие 2-е и 3-е места соответственно в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Всего в отборочном туре корпоративного чемпионата RostecSkills-2020 приняли участие представители 21 компании, входящей в восемь холдингов Госкорпорации Ростех. Среди конкурсантов – 21 человек соревновались в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 20 участников представляли свои компетенции по фрезерной обработке. Возраст участников – до 35 лет. Конкурсное задание выполнялось согласно международной методике WorldSkills.

– На площадях учебного центра предприятия имеются учебно-производственные ресурсы, станки, оборудование, которые позволяют проводить конкурс в соответствии со всеми международными требованиями WorldSkills, – отмечает начальник учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Наталья Белова. – Мы приобретаем инструмент, материал для изготовления конкурсных деталей, и готовы предоставлять нашу площадку для соревнований. Но сегодня конкурс по-прежнему проходил в дистанционном режиме, в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, проводилась локальная видеосъемка каждого из конкурсантов. Детали, по окончании конкурса, вместе с видеоматериалами отправлены экспертам. Безусловно, мы надеемся, что наши участники благодаря своим компетенциям и подготовке выйдут на уровень национального чемпионата.

– К конкурсу профмастерства начали готовиться весной, но он состоялся только в июле, поэтому быстро освежил память, все вспомнил и вошел в тройку лидеров чемпионата ОДК, – рассказывает наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6-го разряда корпуса № 32 Сергей Павлов. – Сегодня защищал честь родного предприятия уже на уровне Ростеха. Изготавливал деталь – вал. Нужно было подобрать режимы обработки, нарезать резьбу, наточить канавки, выдержав все размеры. В каждой детали свои особенности, свои нюансы, сначала нужно подумать, проанализировать, чтобы не допустить ошибки. Надеюсь, с заданием справился, но оценивать будет экспертная комиссия.

Итоги отборочного этапа RostecSkills-2020 будут подведены 14 августа 2020 года. По результатам чемпионата Госкорпорации Ростех будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2020, планируемом к проведению в октябре 2020 года.