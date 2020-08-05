 

В профсоюзе рассказали об обращениях капитана судна, груз с которого мог взорваться в Бейруте

05.08.2020, 13:30, Новости дня

Капитан судна Rhosus, груз аммиачной селитры с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, просил у Российского профсоюза моряков помощи в 2014 году, рассказала инспектор организации в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Я занималась этим в 2014 году… Насколько я помню, судно пришло в Бейрут, оно оказалось брошенное. Капитан ко мне обратился по поводу зарплаты. Потом оказалось, что владелец задолжал за топливо и просто забыл про них. Они сидели без воды, без еды… Мы очень много переписывались, но этот архив с 2014 года, который у меня был, он «снесен» в компьютере. Он (капитан) очень много мне писал, когда судовая почта как-то работала, просто архив не сохранился», – рассказала РИА «Новости» Ананьина.

Российский профсоюз моряков в 2014 году сообщал, что Rhosus под флагом Молдавии стояло в порту Бейрут, где судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы, тогда моряки регулярно обращались за помощью в посольства РФ и Украины. По данным профсоюза, их работодатель – кипрская компания Teto Shipping, Rhosus был задержан в Бейруте из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна и невыплаты заработной платы. Профсоюз сообщал, что на борту судна находится аммиачная селитра. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine traffic, последняя полученная позиция судна Rhosus в 2014 году – порт Бейрут.

Ранее сообщалось, что аммиачную селитру, которая взорвалась при сварочных работах в порту в Бейруте, в сентябре 2014 года конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.





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