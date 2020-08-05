Мнение: О Лукашенко и Путине – кто кого?

05.08.2020, 13:30, Разное

Вторничное послание белорусского президента Александра Лукашенко Urbi et orbi наделало шороху больше всего в России. Многие в сердцах назвали его самым антироссийским за всё время существования двух наших стран как независимых, но притом союзных государств. А некоторые даже сочли объявлением войны.

Уже через несколько дней или недель мы узнаем, кто был прав. А пока вот что важно.

Почему бы просто не сравнить послания и месседжи обоих лидеров?

Начать можно с самого начала. Все послания Владимира Путина адресуются Федеральному Собранию и никому больше. Послание Александра Лукашенко – сначала народу, а потом уже парламенту. Эта «маленькая» разница представляется, однако, принципиальной. В картине мира Владимира Путин­а единственный источник власти (так по Конституции РФ – А.Н.) даже не заслуживает внимания.

Структурно оба послания совпадают. И российский президент, и белорусский начинают с геополитики, затем переходят к внутренним задачам и заканчивают образом прекрасного будущего. Здесь, пожалуй, команда спичрайтеров российского президента выглядит более профессиональной в плане обращения с фактурой. Таких ляпов – за второй квартал Америка потеряла треть своей экономики – она всё же не допускает. (На самом деле, более чем 20-триллионный американский ВВП за 2Q2020 похудел чуть более чем на 2 трлн долл.).

С другой стороны, образ «Наша страна в кольце врагов» успешно используется что в России, что в Беларуси. Хотя и надоел уже порядком. Также надо заметить, что геополитической части своего послания белорусский президент уделяет меньше внимания, чем его российский визави.

Что касается внутренних задач, здесь Александр Лукашенко выигрывает вчистую. Он более точен, конкретен, информирован и чёток. Если Владимир Путин высказывается относительно актуальных проблем развития России в духе «Хорошо бы, хорошо бы нам ежа поймать большого» или даже «Надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить», то Александр Лукашенко доходит конкретикой до уровня каждой области, каждого муниципалитета. И намечает планы как опытный руководитель: недвусмысленная формулировка задачи, чёткий срок, конкретный ожидаемый результат, поименно названные ответственные. Тогда как Владимир Путин предпочитает обтекаемые формулировки, позволяющие выдать всё, что угодно, за достижение поставленной цели.

Это и немудрено. В те годы, когда Владимир Путин таскал портфель с бумагами за своим патроном Анатолием Собчаком, нынешний белорусский президент уже был ярким политиком национального масштаба.

Кроме того, Александр Лукашенко совершенно чётко знает своё место и при этом оберегает национальные цели. Беларусь – маленькая страна (в этом нет ничего обидного – А.Н.), которая при этом хочет оставаться независимой и быть вне большой игры. Потому его слова и заявления – 100% адекватны.

По большому счёту, Россия – тоже маленькая страна, с экономикой менее 2% мирового ВВП. Единственный её плюс в геополитике – унаследованная от СССР атомная бомба. Но свою малость и ничтожность своего влияния на мировые события российские лидеры никак не хотят признать. Напротив, демонстрируют несоразмерные геополитические амбиции.

С другой стороны, бытует мнение, что Россия органически и генетически не может развиваться локально, а в силу своих размеров «обречена» быть глобальной. Оттого и…

А вам какой национальный лидер больше импонирует – крепкий хозяйственник или записной геополитик?