 

Поклонники обнаружили “тайный блог” Карпович со стихами для Прилучного

05.08.2020, 13:23, Разное

Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Он
принадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворения
о любви.

Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисе
Мирославе Карпович. Дескать, трогательные
строки звезда сериала “Папины дочки” посвящает возлюбленному и коллеге по цеху
Павлу Прилучному.

Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям.
Как оказалось, в “Сторис” микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытом
поселке Трувиль. Именно там живет Прилучный. Загородный дом артист
приобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.

Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонников
Мирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает на вопрос, откуда у владельца
страницы снимки из дома Прилучного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @lunovul 4 Авг 2020 в 12:33 PDT

Ранее были обнародованы пикантные подробности семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман не
только с Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой Юлией
Франц.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

30.07 / Кардиолог Анна Солощенко назвала продукты, содержащие плохой холестерин

21.07 / Татуировки, опасные сальто и раковина для мамы от Николая Баскова: Настя Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

13.07 / Дефицит питьевой воды: мир на пороге глобальной жажды

03.07 / Хореограф и самый молодой лауреат “Золотой маски” Владимир Варнава: “У меня есть ответы на все вопросы”

30.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

09.07 / Китайская компания завершила проходку нового перегонного тоннеля московского метро

04.08 / Эшли Грэм откровенно о родах: «Жгучая боль, растяжки и целлюлит»

24.06 / Мнение: О цивилизованном разводе от Сбербанка России

10.07 / Дочь Волочковой о переезде к отцу: Маме так удобнее строить жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска