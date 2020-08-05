Поклонники обнаружили “тайный блог” Карпович со стихами для Прилучного

05.08.2020, 13:23, Разное

Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Он

принадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворения

о любви.

Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисе

Мирославе Карпович. Дескать, трогательные

строки звезда сериала “Папины дочки” посвящает возлюбленному и коллеге по цеху

Павлу Прилучному.

Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям.

Как оказалось, в “Сторис” микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытом

поселке Трувиль. Именно там живет Прилучный. Загородный дом артист

приобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.

Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонников

Мирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает на вопрос, откуда у владельца

страницы снимки из дома Прилучного.

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Публикация от @lunovul 4 Авг 2020 в 12:33 PDT

Ранее были обнародованы пикантные подробности семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман не

только с Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой Юлией

Франц.