Поклонники обнаружили “тайный блог” Карпович со стихами для Прилучного
05.08.2020, 13:23, Разное
Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Он
принадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворения
о любви.
Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисе
Мирославе Карпович. Дескать, трогательные
строки звезда сериала “Папины дочки” посвящает возлюбленному и коллеге по цеху
Павлу Прилучному.
Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям.
Как оказалось, в “Сторис” микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытом
поселке Трувиль. Именно там живет Прилучный. Загородный дом артист
приобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.
Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонников
Мирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает на вопрос, откуда у владельца
страницы снимки из дома Прилучного.
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Ранее были обнародованы пикантные подробности семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман не
только с Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой Юлией
Франц.
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