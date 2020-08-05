Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы

05.08.2020, 13:23, Разное

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сторонники Валерия Цепкало и банкира Виктора Бабарико объединились вокруг политического активиста Светланы Тихановской. Она стала главной соперницей Александра Лукашенко.

В случае победы оппозиция не будет признавать Крым российским, заявил Цепкало в интервью украинскому порталу “Апостроф”. Он пообещал поддержать международную блокаду полуострова: не вести там бизнес, не открывать авиаперелеты и запретить торговым судам под белорусским флагом заходить в крымские порты.

Цепкало заверил, на полуострове не будут работать филиалы белорусских банков. При этом он заявил, что Минску важно сохранить хорошие отношения с Москвой.

Валерий Цепкало пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии, но Центризбирком ему отказал. Там сообщили, что часть собранных в поддержку выдвижения политика подписей оказалась недействительной.

Спустя некоторое время Цепкало вместе с семьей покинул Белоруссию и перебрался в Москву. По его словам, находиться на родине ему небезопасно.

Политик пообещал рассказать миру правду об Александре Лукашенко. Белорусского лидера оппозиционер считает изгоем. Он призвал российское руководство не помогать Батьке переизбраться.

Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и послание Александра Лукашенко белорусскому народу.

— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) August 4, 2020

Напомним, что накануне Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к парламенту. Значительная часть выступления президента была посвящена отношениям с Россией. Глава государства обвинил восточного соседа в экономических потерях республики и раскритиковал Москву за то, что та “променяла братские отношения на партнерские”.