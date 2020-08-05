 

Учёные: Предотвращение избыточного веса – эффективный способ борьбы с артритом

05.08.2020, 13:09, Разное

Учёные школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) провели новое исследование. Таким образом они выяснили, что предотвращение появления избыточного веса – эффективный способ борьбы с артритом.
Специалисты воспользовались данными Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) для людей, чей возраст составлял от 40 до 69 лет, чтобы разделить их согласно индексу массы тела (ИМТ), начиная с раннего взрослого возраста и до среднего. Научные работники планировали установить связь между данным показателем и вероятностью развития артрита на протяжении 10 лет.

Участниками исследования стали 13,6 тыс. человек. Более 3 тыс. из них за это время столкнулись с артритом. При этом, те, кто набирал избыточный вес, который иногда переходил в ожирение, были более склонны к нему. Стоит отметить, что те добровольцы, чей вес приходил в норму, имели более низкий риск появления этого заболевания, в сравнении с теми, чей большой вес не менялся.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что снижение массы тела в раннем взрослом и в среднем возрасте сильно уменьшает вероятность появления артрита. Тем не менее, пока не были обнаружены доказательства того, люди с избыточной массой тела в раннем возрасте, которые позже привели свой вес в норму, являются более предрасположенными к развитию этой болезни.

Несмотря на то, что похудение – действенный метод предотвращения артрита, наилучшим решением, по мнению учёных, является поддержание нормального веса.





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