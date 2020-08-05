Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

05.08.2020, 13:08, Новости дня

Ростехнадзор приостановил работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро «Метрострой».

«Выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта – участок специального транспортного строительства (шахта № 845 бис), которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей», – указано в сообщении на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Красносельско-Калининская линия Петербургского метрополитена соединит через центр юго-западную и северо-восточную части города (Красносельский и Калининский районы). Линия будет проходить почти параллельно старейшей Первой линии Петербургского метрополитена и иметь с ней два пересадочных узла, таким образом разгружая ее.