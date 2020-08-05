 

В США начинают испытывать средство от коронавируса на основе антител

05.08.2020, 13:02, Новости дня

Национальные институты здравоохранения США объявили о начале клинических испытаний потенциального метода лечения COVID-19 на основе так называемых моноклональных антител.

Известны уже два лекарственных средства, ремдесивир и дексаметазон, которые уже показали свою эффективность для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Но это, возможно, будет первое лекарство, способное помочь пациентам на ранней стадии заболевания.

«Сейчас мы пытаемся определить, что будет работать на ранних стадиях», – заявил во вторник директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

Моноклональные антитела создаются в лаборатории и имитируют естественные антитела организма. Антитела распознают специфические патогены, в данном случае вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и вовлекают иммунную систему в борьбу с ними.

В испытаниях Национальных институтов здравоохранения будет использоваться моноклональное антитело, созданное фармацевтической компанией Eli Lilly и получившее название LY-CoV555.

Фаучи сообщил, что это антитело было выделено у пациента с COVID-19 в штате Вашингтон в первые месяцы пандемии.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Золотые запасы российских банков превысили 80 тонн

16.07 / Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы 2019 года

21.07 / Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

06.07 / Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

07.07 / Иностранным студентам придется уехать из США при отсутствии очных занятий

10.07 / Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

22.07 / Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд грн на преодоление последствий паводков на западе Украины

11.07 / Погибшую на Бали Тропицель похоронили в Петербурге

24.06 / В администрации Трампа допустили возможность продления ДСНВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска