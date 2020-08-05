Россия направит пять самолетов с помощью в Бейрут

05.08.2020, 13:02, Новости дня

Представители МЧС России сообщили, что Москва направит в Бейрут пять самолетов для оказания помощи после взрыва в порту ливанской столицы во вторник, в результате которого по меньшей мере 100 человек погибли и пострадали тысячи других.

МЧС направит в Ливан спасателей, медиков, мобильный госпиталь и лабораторию для тестирования на коронавирус.

Франция, Иордания и другие страны также сообщили, что помощь уже в пути.