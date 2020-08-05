Смартфон Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее

05.08.2020, 12:53, Разное

Смартфон Xiaomi Mi 10, выпущенный в начале текущего года, стал значительно доступнее. Сейчас флагманское устройство с наиболее мощной батареей можно приобрести на 40% дешевле.

На старте продаж «умный телефон» от китайского IT-гиганта в базовой комплектации стоил порядка 900 долларов. Теперь же, перед выпуском новых флагманов, приобрести Xiaomi Mi 10 можно немногим более, чем за 550 долларов. Такое предложение зафиксировано на площадке сетевого ритейлера AliExpress.

За эти деньги покупатель получит устройство с семинанометровым чипом Qualcomm Snapdragon 865, дополненным 8-гигабайтным модулем оперативной памяти. Контент любого рода можно сберегать в телефоне на флэш-накопителе емкостью в 128 гигабайт. При этом в флагмане установлен наиболее мощный аккумулятор из всех смартфонов компании в 4780 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью в 30W, а также реверсивной в 5W. Кроме того, Xiaomi Mi 10 оснащен стереодинамиками, модулем Bluetooth 5.0 и NFC, есть в устройстве и стандарт пыле-влаго-защиты по сертификату IP68.

6,67-дюймовый OLED-экран получил частоту обновления 90 Гц и разрешение FullHD+, а также поддерживает стандарт HDR10+. 20-мегапиксельная камера для селфи вынесена производителем на лицевую панель экрана слева вверху. Основная камера с максимальным объективом в 108 мегапикселей дополнена двумя 2-мегапиксельными и одним 13-мегапиксельным датчиками с сенсорами глубины сцены и макро-объективом. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, а управляется аппарат десятой версии ОС Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 11, которая уже вскоре будет сменена на 12 модификацию.