Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

05.08.2020, 12:48, Новости дня

«Комфорт для избирателей перебивает все критические замечания, которые предъявляют противники трехдневного голосования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя публикацию доклада Центра политической конъюнктуры о плюсах и минусах трехдневного голосования.

«Нельзя критиковать то, что еще не состоялось. Да, противники идеи трехдневного голосования выполняют полезную роль. Их критика должна учитываться при организации процесса. Но вряд ли на нее нужно ориентироваться при применении этой формы», – сказал директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков.

По мнению эксперта, трехдневное голосование «более технологично, более удобно и более демократично, чем голосование в один день». «У самих людей появляется возможность выбирать, когда им комфортно проголосовать. И этот аргумент перебивает все критические замечания, которые предъявляют противники трехдневного голосования», – отметил Алексей Чеснаков.

Собеседник также добавил, что многодневное голосование применяется во многих странах. «Например, в Индии голосование растянуто на более чем 40 дней. В ряде стран применяется голосование в разные дни для отдельных возрастных категорий. Эта практика не уникальна», – отметил директор ЦПК.

«Конечно, с учетом развития электронного голосования возможны и другие форматы. Но пока у нас доминирует традиционное голосование бюллетенями – трехдневное голосование лучше, чем однодневное», – заключил Чеснаков.

Ранее Центр политической конъюнктуры представил доклад, в котором проанализированы плюсы и минусы нового формата голосования. По мнению экспертов, трехдневное голосование положительно отразится на явке, увеличит легитимность избирательного процесса и позволит соблюдать нормы эпидемиологической безопасности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней в России. По решению избирательной комиссии, голосование на выборах или референдум могут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

Подсчет голосов при таком формате волеизъявления начинается сразу после закрытия участков в последний день голосования. При многодневных выборах сохранится и такой формат голосования вне зданий избирательных комиссий, как голосование на придомовых территориях. Однако досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таком случае отменяются.