Мнение: Трамп нашел выгоду в “величайшей ошибке” в истории США

05.08.2020, 12:48, Разное

Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран?

Во вторник президент США Дональд Трамп назвал самой большой ошибкой в истории страны решение своих предшественников отправить войска на Ближний Восток. «Мы ликвидировали ИГИЛ… 100% этого халифата… Мы «убрали» (иранского генерала Касема) Сулеймани, (главаря ИГ Абу Бакра) Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток», – сказал Трамп.

Ранее в интервью порталу Axios президент заявил, что Соединенные Штаты намерены очень скоро сократить до 4 тыс. человек и численность контингента на Среднем Востоке – в Афганистане. «Мы прямо сейчас ведем переговоры», – приводит слова Трампа ТАСС.

Как известно, Соединенные Штаты вторглись в Афганистан в 2001 году, а в 2003 году – на Ближний Восток, в Ирак. В 2013 году они также вошли в соседнюю Сирию. Кроме того, американские войска остаются на базах в странах Персидского залива и Северно-Восточной Африки.

По неофициальным оценкам, после 2014 года Соединенные Штаты планировали сохранить в Афганистане не более 10 тыс. человек. Сейчас в Афганистане остается 8,6 тыс. американских военных, однако на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео объявил о новом сокращении контингента наполовину – до 4 тыс.

«Мы заключили соглашение. Мы сведем контингент к нулю, мы выведем наши силы оттуда. Я думаю, это будет май следующего года», – говорил госсекретарь. Он имел в виду мирное соглашение с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», которое США заключили в феврале. После этого в марте американцы начали было вывод войск. Однако уже в конце мая Трамп заявил, опять передумав, что конкретных сроков ухода из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».

Бывший советник американского лидера Джон Болтон написал в своих мемуарах об уверенности Трампа в том, что Пентагон терпит поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока, и не раз требовал вывести оттуда солдат. Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить политику «бесконечных войн». По его словам, Вашингтон не должен становиться мировым «полицейским», он должен лишь стремиться к установлению партнерских отношений с другими странами.

По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, Трамп хочет выполнить свое обещание, данное еще перед выборами 2016 года, и вывести войска с Ближнего Востока. По оценке эксперта, вывод войск из Сирии или Ирака возможен.

«Причиной может быть желание Трампа показать избирателям, насколько радикально он отличается от своих предшественников, – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. – Это особенно актуально сейчас, когда экс-президенты Клинтон, Буш-младший и Обама демонстрируют свою солидарность в поддержке Джо Байдена».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что присутствие войск на Ближнем Востоке стало символом американского мирового лидерства, поэтому полностью они из региона не уйдут. «Но существенное сокращение американского присутствия и попытки перевести это присутствие на «хозрасчет» будут», – предсказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Одной из причин ослабления интереса Вашингтона к Ближнему Востоку эксперт называет дешевизну нефти. «Это снижает покупательскую способность стран – производителей горючего на рынке американских вооружений. И они становятся менее значимыми торговыми партнерами для США», – поясняет Кортунов.

Кроме того, последние американские интервенции на Ближнем Востоке вообще не приносили должного результата.

«Если первую войну в Ираке, в частности операцию «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта, можно считать успехом, то вторая война для американцев обернулась поражением в политическом плане, – напомнил Кортунов. – После убийства в начале года в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани местные жители требуют, чтобы американцы ушли из Ирака. И в Сирии у американских войск проблемы не только с Россией, но и с Турцией, которую раздражает союз американцев с курдами».

«Таким образом, и у Трампа лично, и у всего американского общества накопилась усталость от Ближнего Востока.

Они хотели там построить демократию, рыночную экономику, устойчивые государственные институты, но ничего не вышло, – резюмирует эксперт. – Трамп никогда и не стремился к расширению американского присутствия на Ближнем Востоке. С 2016 года он обещал уйти с этих территорий. А с приближением выборов Трамп хочет показать: хотя он и не сдержал свое обещание в полной мере, все-таки к этому стремится. Мол, дайте мне еще четыре года, и тогда я свои обязательства 2016 года смогу выполнить».