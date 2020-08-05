Каждые 15 секунд от коронавируса умирает один человек – Reuters

05.08.2020, 12:45, Новости дня

Каждые 15 секунд в мире один человек умирает от коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters на основании данных о летальных исходах при COVID-19 за последние две недели.

Как отмечает агентство, в течение последних двух недель ежедневно умирает около 5900 пациентов с COVID-19, или 247 человек в час.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

5 августа общее число подтвержденных летальных исходов превысило 700 тыс. Больше всего жертв пандемии зарегистрировано в США (159 782), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (38 938), Италии (36 171) и Франции (30 297). От 10 до 30 тыс. связанных с COVID-19 смертей подтверждено в Испании, Перу, Иране, России и Колумбии.

Всего заболели более 18,5 млн человек, свыше 11 млн уже выздоровели.