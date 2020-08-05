 

Каждые 15 секунд от коронавируса умирает один человек – Reuters

05.08.2020, 12:45, Новости дня

Каждые 15 секунд в мире один человек умирает от коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters на основании данных о летальных исходах при COVID-19 за последние две недели.

Как отмечает агентство, в течение последних двух недель ежедневно умирает около 5900 пациентов с COVID-19, или 247 человек в час.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

5 августа общее число подтвержденных летальных исходов превысило 700 тыс. Больше всего жертв пандемии зарегистрировано в США (159 782), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (38 938), Италии (36 171) и Франции (30 297). От 10 до 30 тыс. связанных с COVID-19 смертей подтверждено в Испании, Перу, Иране, России и Колумбии. 

Всего заболели более 18,5 млн человек, свыше 11 млн уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Лавров оценил шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном

29.06 / Мнения: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

11.07 / В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ

31.07 / Путин обязал крупные сайты-агрегаторы принимать карту «Мир»

24.06 / Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

19.07 / Коронавирус бьёт новые рекорды по всему миру

28.06 / Эксперты констатировали пользу многодневного голосования

30.07 / NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео

03.08 / Российское вмешательство в американские выборы: вчера, сегодня и завтра

06.07 / Дания разрешила достроить “Северный поток-2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска