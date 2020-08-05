Резников заявил, что на Донбассе после войны нужно создавать новую экономику
05.08.2020, 12:45, Новости дня
Говорить о восстановлении или реконструкции разрушенной войной инфраструктуры Донбасса нет смысла. Такое мнение в статье для Atlantic Council, вышедшей 4 августа, высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
“Учитывая масштаб нанесенного Донбассу ущерба, говорить только о “реконструкции региона” бесполезно. К сожалению, слишком очевидно, что российская агрессия разрушила Донбасс довоенной эпохи. Она уничтожила половину экономики региона, разрушила его инфраструктуру и привела к катастрофическим демографическим последствиям. Не может быть возврата к тому, что было раньше”, – убежден Резников.
С другой стороны, появились возможности создать на месте разрушенной совершенно новую экономику, считает он.
“Воссозданный и обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к промышленному производству. Трагедия войны превратила промышленные районы Украины в руины, но также создала пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, применить которые не всегда возможно в более развитых экономических условиях”, – заявил вице-премьер.
Он призвал международные донорские структуры активно участвовать в процессе строительства “нового Донбасса”.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Резников привел данные немецких экспертов, согласно которым падение ВВП на душу населения в Донецкой и Луганской областях в 2014–2016 годах составило от 43% до 52%. В Atlantic Council подсчитали, что Украина в 2014–2018 годах потеряла около $73 млрд в результате агрессии Российской Федерации на Донбассе.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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