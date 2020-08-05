 

Адвокат: за Сафроновым следили по крайней мере с осени 2019 года

05.08.2020, 12:44, Разное

Российская разведка следила за экс-журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым как минимум с осени прошлого года. Об этом Интерфаксу сообщил глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки — от сентября 2019 года и марта 2020 года», — рассказал он. Однако почему его решили задержать именно сейчас — непонятно.

Согласно этим сообщениям, сотрудник чешской разведки, с которым Сафронов якобы сотрудничал, «имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы, а собранные и переданные сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб». В обвинении по-прежнему не конкретизируется информация якобы переданная за рубеж, а также не указывается личность «агента» иностранных спецслужб.

Сафронова, который сейчас занимает должность советника главы «Роскосмоса», задержали и арестовали 7 июля, ему вменяется госизмена (ст. 275 УК). Сам он и защита считают, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью, однако ФСБ это отрицает. Детали обвинения силовики отказались раскрывать даже адвокатам до окончания предварительного следствия.

Накануне Минюст потребовал начать дисциплинарное производство в отношении четырех защитников Сафронова Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева из-за отказа дать подписку о неразглашении данных следствия. Им может грозить лишение статуса, сами адвокаты считают это давлением.

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Источник: Новая газета





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