Мнение: Фортуна

05.08.2020, 12:40, Разное

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которую связывали с достройкой «Северного потока-2», «не принимает и не намерена принимать участие» в выполнении работ по укладке газопровода, сообщили РБК в компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Компания не является собственником «Фортуны», но арендует ее по договору для использования в других проектах.

В итоге для продолжения строительства СП-2 остается только один вариант – "Академик Черский". Но разрешения на его работу нет, а сам он не оборудован для работы с трубами большого диаметра.

Судя по всему, достройка Северного потока-2 может так и не состояться.