 

Пэрис Джексон рассталась с рок-музыкантом Гэбриелем Гленном

05.08.2020, 12:35, Разное

Дочь Майкла Джексона Пэрис и рок-музыкант Гэбриель Гленн, с которым девушка состоит в фолк-группе The Soundflowers, больше не вместе. Как сообщают западные СМИ, они расстались мирно, без скандала, и сейчас сосредоточены на своих музыкальных карьерах.

Пэрис Джексон и Гэбриель ГленнРасставание пары произошло через некоторое время после выхода на Facebook Watch документального сериала Unfiltered, в котором Джексон и Гленн откровенничают о самом важном – личной жизни, музыке и планах на будущее. В видео они говорят о том, что их отношения развиваются прекрасно, но, несмотря на это, Джексон никогда не думала, что у нее может случиться такой роман:

Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, зарегистрирую отношения с девушкой. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Я не хочу называть себя бисексуалом, так как мои отношения с людьми – это гораздо больше, чем просто отношения с мужчинами и женщинами. Мне не важно, что у человека в штанах или какие у него хромосомы, важна только его личность.

Гленн поддерживал Джексон и во время выхода скандального фильма “Покидая Неверленд” – документальной истории о 36-летнем Уэйде Робсоне и 40-летнем Джеймсе Сэйфчаке, обвинивших Майкла Джексона в том, что он их растлевал в детстве. После этого стало известно, что Пэрис была госпитализирована после попытки самоубийства. Несчастный случай удалось предотвратить только благодаря быстрому реагированию полицейских и медиков.

Пэрис Джексон и Гэбриель Гленн





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