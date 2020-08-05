 

Мнение: Эпицентр взрыва в Бейруте

05.08.2020, 12:26, Разное

Зернохранилище в порту Бейрута. Вид со стороны эпицентра взрыва https://colonelcassad.livejournal.com/6071776.html, воронка от которого заполнена водой. Хорошо видно рассыпавшееся зерно. По заявлению властей Ливана, все зерно в порту загрязнено и непригодно к использованию.

Общее число погибших на утро 5 августа превышает 100 человек, число раненых свыше 4300. Есть жертвы и среди иностранцев.
Стоит также отметить, что существенные повреждения получил стоявший в порту Бейрута ракетный корвет Бангладеша.
Относительно расследования причин взрыва, который по официальным заявлениям связан с грузом нитрата аммония https://colonelcassad.livejournal.com/6072124.html хранившегося в порту Бейрута с 2013 года, власти Ливана обещают дать ответы в течение 48 часов.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Убиты под Зайцево…

28.07 / В МИД России рассказали о целях размещения комплекса С-400 на арктических островах

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

28.06 / Мнение: Полицейский из Хьюстона с русской татуировкой: дети не в него, а в тестя – мордатые, толстые

28.07 / Личное: Попсята

29.06 / Мнение: В тюрьму из-за работы жены….

04.08 / Иосиф Пригожин назвал размер гонораров Егора Крида

26.07 / Шоумен Александр Шпак продемонстрировал свою внешность до пластических операций

09.07 / В ожидании культурного империализма

21.07 / Новый конфликт: почему Микки Рурк называет Роберта Де Ниро “сопляком и плаксой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска