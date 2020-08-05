Мнение: Эпицентр взрыва в Бейруте
05.08.2020, 12:26, Разное
Зернохранилище в порту Бейрута. Вид со стороны эпицентра взрыва https://colonelcassad.livejournal.com/6071776.html, воронка от которого заполнена водой. Хорошо видно рассыпавшееся зерно. По заявлению властей Ливана, все зерно в порту загрязнено и непригодно к использованию.
Общее число погибших на утро 5 августа превышает 100 человек, число раненых свыше 4300. Есть жертвы и среди иностранцев.
Стоит также отметить, что существенные повреждения получил стоявший в порту Бейрута ракетный корвет Бангладеша.
Относительно расследования причин взрыва, который по официальным заявлениям связан с грузом нитрата аммония https://colonelcassad.livejournal.com/6072124.html хранившегося в порту Бейрута с 2013 года, власти Ливана обещают дать ответы в течение 48 часов.
Источник: Colonel Cassad
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