Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

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05.08.2020, 12:16, Новости дня

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от 3 до 5 млрд долларов, сообщают местные СМИ.

Аббуд заявил, что «размер ущерба достигает от 3 до 5 млрд долларов, а возможно и больше». Он добавил, что «сотни жителей Бейрута остались без жилья», передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский новостной портал LBCI Nеws.

Также он сообщил о гибели десяти спасателей после взрыва в порту.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

Сообщалось, что взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.





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