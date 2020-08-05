 

Мнение: Назначен педофилом?

05.08.2020, 12:15, Разное

Началось повторное рассмотрение уголовного дела, по которому 27-летнего Сергея Кукушкина обвиняют в насилии над полуторагодовалой дочерью.

У обвиняемого нет ни влиятельных родственников, ни денег (даже адвокат у него был не нанятый, а назначенный). Но городской суд, когда в первый раз рассматривал это уголовное дело, разобрался и вынес оправдательный приговор.

Суд установил, что парень не насиловал дочь, а очень неаккуратно попытался поменять ребенку памперс и нанес неумышленную травму треснувшим кольцом. Это подтвердила и судебно-медицинская экспертиза, установившая, что травма, полученная ребенком, поверхностная, а не полученная в результате проникновения.

Мать ребенка, между прочим, не хотела вызывать скорую, это Сергей настоял и сам позвонил в скорую…

Когда городской суд оправдал Сергея Кукушкина, началась всероссийская истерика «Лови педофила».

Даже вице-спикер Госдумы, бывший прокурор из Камчастки Ирина Яровая подключилась и вынесла свой приговор:

«…когда речь идет о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, подобное вызывает шок и человеческое негодование» (отсюда).

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело под личный контроль.

В общем, не удивительно, что Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор.

Новое рассмотрение дела началось с рассмотрения ходатайства прокуратуры «об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу». Но суд отказался удовлетворять это ходатайство. Сергей Кукушкин пока на свободе. Но думаю, что это ненадолго. Скорей всего, парня приговорят лет на 10-12 колонии. Потому что, похоже, его уже назначили педофилом…

На снимке: Сергей Кукушкин и его жена Аннна (фото отсюда)

Источник: Ирек Муртазин





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение

23.07 / Мнение: США против Кадырова

26.06 / ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

29.06 / Мнение: Нападение на Пакистанскую Фондовую Биржу

15.07 / Фавипиравир. Неэффективен и очень опасен

29.07 / Последствия аварии двух поездов в Петербурге сняли на видео

07.07 / В Китае, услышав в горах «рычание дракона», жители собрались на его поиски

04.08 / Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

09.07 / «Людмила спрятала меня под сарафан»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска