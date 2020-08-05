Мнение: Назначен педофилом?

05.08.2020, 12:15, Разное

Началось повторное рассмотрение уголовного дела, по которому 27-летнего Сергея Кукушкина обвиняют в насилии над полуторагодовалой дочерью.

У обвиняемого нет ни влиятельных родственников, ни денег (даже адвокат у него был не нанятый, а назначенный). Но городской суд, когда в первый раз рассматривал это уголовное дело, разобрался и вынес оправдательный приговор.

Суд установил, что парень не насиловал дочь, а очень неаккуратно попытался поменять ребенку памперс и нанес неумышленную травму треснувшим кольцом. Это подтвердила и судебно-медицинская экспертиза, установившая, что травма, полученная ребенком, поверхностная, а не полученная в результате проникновения.

Мать ребенка, между прочим, не хотела вызывать скорую, это Сергей настоял и сам позвонил в скорую…

Когда городской суд оправдал Сергея Кукушкина, началась всероссийская истерика «Лови педофила».

Даже вице-спикер Госдумы, бывший прокурор из Камчастки Ирина Яровая подключилась и вынесла свой приговор:

«…когда речь идет о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, подобное вызывает шок и человеческое негодование» (отсюда).

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело под личный контроль.

В общем, не удивительно, что Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор.

Новое рассмотрение дела началось с рассмотрения ходатайства прокуратуры «об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу». Но суд отказался удовлетворять это ходатайство. Сергей Кукушкин пока на свободе. Но думаю, что это ненадолго. Скорей всего, парня приговорят лет на 10-12 колонии. Потому что, похоже, его уже назначили педофилом…

На снимке: Сергей Кукушкин и его жена Аннна (фото отсюда)