Суд по делу Ефремова не признал потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП

05.08.2020, 12:08, Новости дня

Пресненский суд Москвы отказался признавать потерпевшей гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Женщина заявляла, что с ней погибший прожил 20 лет.

Судья Елена Абрамова заявила, что решено «в удовлетворении ходатайства о признании Стерховой потерпевшей по делу отказать», передает РИА «Новости».

Женщина пыталась доказать, что независимо от юридического оформления их отношений, они в сущности были семейными.

«Прошу признать меня потерпевшей. Слишком большая потеря, Сергей был мне очень близок, 20 лет мы с ним жили вместе, отдых у нас тоже был совместный, друзья. Он помогал мне с отцом-инвалидом, когда тот был жив, дочка моя его уважала», – сообщила она.

Представитель женщины подтвердил эти доводы документами о том, что именно Стерхова организовала похороны Захарова.

Защитник также просил приобщить характеристики от соседей, которые подтвердили, что Захаров и Стерхова «долгое время жили как семья». Диплом, военный билет, документы на автомобиль Захаров хранил у Стерховой, подчеркнул представитель гражданской супруги.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семейное законодательство не разъясняет понятия «гражданский брак», да и «весомых доказательств совместной жизни», помимо слов Стерховой, с ее стороны не представлялось.

«По закону, потерпевшая по делу – Ирина – жена Захарова, она действительно страдает, данное ходатайство по этому основанию прошу отклонить», – отметил защитник.

Ранее Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.



