Прототип корабля Starship совершил первый испытательный полет

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05.08.2020, 12:08, Новости дня

Прототип корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет.

Запуск состоялся 4 августа в деревне Бока-Чика штата Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск 5 августа). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета, сообщил портал Space.com.

Today marks the beginning of a new era, even though this is a small step. We are a giant leap closer to mars than we were yesterday, the future of interplanetary travel is upon us. MARS HERE WE COME! pic.twitter.com/PM73bTBS5k

— Austin Barnard (@austinbarnard45) August 5, 2020  

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип – Starship SN3 – лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип – Starship SN1 – разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.





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