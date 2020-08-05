В США нашли труп коровы с вырезанными половыми органами, при этом она сидела, поджав ноги

05.08.2020, 11:59, Разное

Со стороны выглядело так, словно корова присела на траву отдохнуть, поджав под себя ноги. Но на самом деле она была мертва как минимум несколько дней. Причина ее смерти до сих пор неизвестна, а из тела были вырезаны половые органы.

Необычное происшествие в штате Орегон (США) привело в недоумение местных властей и фермеров.

Выглядело все так, словно на присевшую корову внезапно что-то напало, вырезало внутренние органы и при этом корова даже не успела ничего понять. Она так и умерла в той позе, в которой сидела.

В целом этот инцидент похож на многочисленные загадочные случаи увечья скота. В том же Орегоне в 2019 году произошло такое же странное убийство быков. Однако там быки были найдены лежащими на земле.

Новый загадочный инцидент произошел в конце июля 2020 года на ранчо в общине Фоссил. Фермерская корова породы черный ангус была найдена на поле в сидячем положении. Со стороны выглядело все так, словно корова лишь присела "на колени" для отдыха.

Однако, когда фермер подошел ближе, он увидел, что корова мертва, при этом сидит, поджав под себя ноги, держа голову прямо и с приоткрытым ртом.

"Она была в таком положении, в котором не могла оказаться самостоятельно. У меня нет никакого логического объяснения этому", – рассказывает владелец ранчо Дэвид Хант.

Корова была обнаружена 23 июля. Это было дорогое племенное животное, стоимостью около 1 тысячи долларов. С виду туша казалась неповрежденной, но обследование выявило ужасающие детали – из тела коровы были очень ровно вырезаны внешние и внутренние половые органы, а также пропал язык изо рта.

Причина смерти животного до сих пор остается невыясненной.

В прошлом году, в конце декабря, на ранчо Ханта пропал бык, тоже племенной. Вскоре он нашел его в поле на снегу мертвым. У быка тоже были вырезаны половые органы, а еще язык и хвост. При осмотре обнаружилось, что из тела быка пропала вся кровь.

Каждую неделю Хант объезжает свои пастбища, чтобы проверить как там дела с его животными. Мертвую корову он нашел в полумиле от ближайшей дороги и к телу коровы не вели никакие следы, будь то человеческие или следы шин автомобиля.

Когда Хант позвонил заместителю шерифа округа Джеремайе Холмсу, тот осмотрел тело корову и тоже пришел в замешательство, так как раны на теле животного совсем не были похожи на следы от нападения хищников. На теле коровы он также не нашел следов от выстрелов, уколов, ударов или ожогов, а образцы в лаборатории показали отсутствие яда.

Как правило в нападении такого рода на коров или овец подозреваются инопланетяне или сатанинские культы. Однако данный случай является уникальным из-за необычного положения тела мертвой коровы.