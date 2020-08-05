Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России

05.08.2020, 11:53, Новости дня

Аммиачную селитру, которая взорвалась при сварочных работах в порту в Бейруте, в сентябре 2014 года конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Судно, о котором идет речь, ходило под молдавским флагом и принадлежало живущему на Кипре Гречушкину. На борту Rhosus было 2750 тонн селитры. Планировалось, что Rhosus доставит груз из Батуми в Мозамбик, однако в сентябре 2013 года судно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту, пишет Forbes.

Местные власти проверили Rhosus, запретив экипажу выводить его из порта. Из-за того, что на судне оказался опасный груз, ливанские власти оставили на Rhosus четырех моряков, которые должны были ждать сменный экипаж. При этом Гречушкин, по словам моряков, сообщил о банкротстве и «фактически бросил судно».

Юристы кредиторов получили три ордера на арест судна. Исполнительный директор одесского фонда помощи морякам «Ассоль» Наталья Кламм сообщала, что на борту Rhosus было восемь украинских моряков. Вскоре после того, как они обратились за помощью к украинскому консулу, пятеро из них вернулись домой в 2014 году. Оставшиеся на судне трое украинцев и один житель России смогли покинуть Ливан лишь спустя год.

По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать. По данным Рен ТВ, прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад, на котором хранилась селитру, можно попасть через некую щель. Ее и пытались устранить во время сварки.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Точная причина взрыва пока неизвестна. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.