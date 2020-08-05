 

В Турции заявили о росте случаев COVID-19 на курортах

05.08.2020, 11:53, Новости дня

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о резком росте числа случаев заражения коронавирусом на курортах.

«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», – написал он в Twitter, отметив, что за последние сутки в стране выявлено 1083 случаев COVID-19.

Министр также призвал приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

Также Черногория решила включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.





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