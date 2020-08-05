У берегов Калифорнии найдены останки 8 погибших морпехов
05.08.2020, 11:50, Новости дня
Корпус морской пехоты США нашел затонувшую боевую машину десанта, попавшую в «происшествие» со смертельным исходом во время учений у побережья на юге Калифорнии на прошлой неделе.
Также были найдены останки восьми военнослужащих, погибших в результате инцидента.
БМД затонула 30 июля у побережья острова Сан-Клементе примерно в 125 километрах от Сан-Диего.
В результате «происшествия во время учений», как охарактеризовал его Корпус морской пехоты, погибли девять военнослужащих. БМД наполнилась водой во время вечернего тренировочного маневра «берег-корабль».
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