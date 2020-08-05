 

США вновь внесли резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана

05.08.2020, 11:50, Новости дня

США распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект новой резолюции, призывающий продлить действующее эмбарго ООН на поставки оружия Ирану.

Документ, с которым ознакомились журналисты, просит государства-члены ООН прекратить все поставки оружия в Иран и из него.

Он также предлагает государствам-членам ООН воздержаться от оказания Ирану «технической помощи, предоставления финансовых ресурсов или услуг или помощи, связанной с поставками, продажей, передачей, производством, техническим обслуживанием или применением оружия».

Новая резолюция практически идентична той, которую США распространили в июне.

Посол США Келли Крафт признала, что Россия и Китай, скорее всего, наложат вето на любую резолюцию.

Это может привести к кризису в ООН, поскольку Крафт и госсекретарь США Майк Помпео грозят задействовать положение об «откате» в соглашении по ядерной программе Ирана 2015 года, предусматривающее восстановление всех санкций ООН против Тегерана.

США утверждают, что они могут пойти на это, несмотря на то, что президент Дональд Трамп вышел из многостороннего соглашения в 2018 году.





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