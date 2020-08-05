 

Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины

05.08.2020, 11:48, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне – глава украинского исполкома реформ, не исключил, что станет премьер-министром Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Саакашвили сообщил грузинским СМИ, что, «возможно будет кандидатом в премьер-министры самой большой страны Европы».

При этом он сказал телекомпании «Пирвели», что «уже несет очень важную функцию на Украине».

Напомним, что экс-президент Грузии на родине заочно осужден на три и шесть дет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий. Из-за его заявлений, которые Грузия расценивает как вмешательство в свои внутренние дела, резко испортились отношения Тбилиси и Киева. Ранее грузинский посол был отозван для консультаций.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Анри Оханашвили подтвердил, что житель Украины Саакашвили «грубо нарушает требования грузинских законов» – иностранец не имеет права участвовать в предвыборной кампании в Грузии, где 31 октября пройдут выборы в парламент.

По словам парламентария, если у Саакашвили хватит смелости вернуться в Грузию, о чем тот регулярно вещает, то «займет место в соответствующей тюрьме».

28 июля Саакашвили предлагал упразднить Конституционный суд Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии.

В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

11.07 / Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

15.07 / Убийство военного медика на Донбассе имеет все признаки военного преступления – Шмыгаль

11.07 / Трамп пообещал дать гражданство США «мечтателям»

30.07 / ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

29.07 / В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

03.07 / Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

13.07 / Из Украины выдворили российского актера, который прибыл на съемки. Он посещал Крым после аннексии

04.08 / Трамп может издать указ о запрете выселений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска