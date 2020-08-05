Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины

05.08.2020, 11:48, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне – глава украинского исполкома реформ, не исключил, что станет премьер-министром Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Саакашвили сообщил грузинским СМИ, что, «возможно будет кандидатом в премьер-министры самой большой страны Европы».

При этом он сказал телекомпании «Пирвели», что «уже несет очень важную функцию на Украине».

Напомним, что экс-президент Грузии на родине заочно осужден на три и шесть дет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий. Из-за его заявлений, которые Грузия расценивает как вмешательство в свои внутренние дела, резко испортились отношения Тбилиси и Киева. Ранее грузинский посол был отозван для консультаций.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Анри Оханашвили подтвердил, что житель Украины Саакашвили «грубо нарушает требования грузинских законов» – иностранец не имеет права участвовать в предвыборной кампании в Грузии, где 31 октября пройдут выборы в парламент.

По словам парламентария, если у Саакашвили хватит смелости вернуться в Грузию, о чем тот регулярно вещает, то «займет место в соответствующей тюрьме».

28 июля Саакашвили предлагал упразднить Конституционный суд Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии.

В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.



