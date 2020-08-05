 

Многодетным семьям в России хотят снизить тарифы ЖКХ

05.08.2020, 11:43, Разное

Инициативу выдвинула председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она предложила увеличить минимальную скидку на оплату тарифов ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми – до 70%.

Депутат уверена, что это поможет семьям в кризис на фоне эпидемии коронавируса. Также она считает актуальным отменить плату по тарифам ЖКХ для семей, в которых родители из-за пандемии COVID-19 лишились работы.

Сейчас минимальная скидка для многодетных семей на оплату тарифов ЖКХ равна 30%. Для семей с десятью и более детьми – 50%. Ранее Ирина Волынец предложила поддержать родителей, которые не могут платить алименты в период пандемии коронавируса.

Как писали “Дни.ру”, 1 августа в Подмосковье снизились тарифы ЖКХ. Около миллиона жителей области будут платить за коммунальные услуги меньше. Тарифы снизились из-за того, что коммунальная инфраструктура была модернизирована, а также за счет объединения территорий в городские округа.

Ранее гендиректор компании “Городские инновационные технологии” Сергей Минко назвал несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. В частности, это своевременная оплата счетов и установка энергосберегающих электроприборов и пластиковых окон.





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