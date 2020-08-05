Британским фармацевтам сказали делать запасы на случай брексита

05.08.2020, 11:42, Новости дня

Британские власти призвали фармацевтов делать запасы медикаментов, чтобы в случае выхода Великобритании из Евросоюза без дополнительного соглашения они смогли бы обеспечить население всем необходимым. Такие запасы были, но в условиях пандемии они почти полностью истощились, пишет The Independent.



Reuters

Британское правительство обратилось к поставщикам медицинских препаратов с призывом создать запасы лекарств на случай, если брексит до конца года осуществится без договора, пишет The Independent. Из-за коронавируса во всём мире каналы поставок медикаментов находятся под угрозой, однако меры предосторожности, путь и дорогостоящие, принять необходимо.

В июне представители фармацевтической промышленности предупредили, что изначально предназначенные для брексита запасы медикаментов были почти полностью использованы и восполнить их до декабря не получится.

Несмотря на эпидемию, Борис Джонсон отказывается продлевать переходный период. Переговоры по брекситу застопорились, и похоже, что в декабре Великобритания покинет единый рынок без каких-либо торговых соглашений, что скажется на торговле и каналах поставок товаров.

Британское правительство в своём письме к поставщикам призвало их действовать скоординированно, наладить баланс между запасами медикаментов в Великобритании, восполнить нехватку недостающего, возможно, через иные каналы и подготовиться к новым правилам на границах и таможне. В частности, запасы на британской территории должны быть рассчитаны на полтора месяца.

При этом представители фармацевтической сферы высказываются против введения в нынешних условиях каких-либо новых правил и изменения каналов поставок, поскольку это может сказаться не только на британской системе здравоохранения, но и на пациентах в других странах.

Пока же переговоры между Великобританией и ЕС идут тяжело, и, по словам европейских чиновников, есть высокая вероятность, что до конца года соглашения они так и не подпишут, отмечает The Independent.