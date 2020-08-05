Суданские деньги — легенды прикрытия?

05.08.2020, 11:32, Разное

О заселении в санаторий рядом с резиденцией Лукашенко вагнеровцы договаривались заранее, еще не зная, что «опоздают» на самолет в Стамбул.

Согласно документам, обнародованным белорусскими властями, вагнеровцы, заселившиеся в санаторий под Минском якобы из-за опоздания на летевший в Стамбул самолет, вели переговоры об этом заселении еще накануне. Одно из их электронных писем было отправлено 24 июля в 16:31 — то есть за 19 часов до вылета. Таким образом, история о том, что вагнеровцы на самом деле летели в Судан, может быть всего лишь легендой прикрытия. А Батька, который утверждает, что они приехали для устройства провокаций, — возможно, прав.

Итак, с начала. 29 июля белорусские власти объявили о задержании в санатории «Белорусочка» под Минском 33 членов «ЧВК Вагнера», которые приехали в страну якобы совершать теракты.

Вагнеровцы приехали в Белоруссию в ночь на 25 июля и заселились в гостиницу IBB в Минске. На следующее утро они выселились из гостиницы, объявив, что едут в аэропорт. Вагнеровцы и в самом деле были зарегистрированы на рейс «Турецких авиалиний», который летел в 10:50 в Стамбул. Однако в аэропорт мужчины не приехали, а вместо этого они приехали в санаторий «Белорусочка», который находится на берегу водохранилища Дрозды, неподалеку от резиденции Лукашенко.

Эти люди носили одежду военного образца, держались вместе, ходили чуть ли не строем и по вечерам в 22:30 строились на поверку на втором этаже санатория. Сразу после задержания Захар Прилепин опознал во многих из них членов своего батальона, воевавшего в «ДНР-ЛНР», кое-кто из задержанных даже значился в базе «Миротворца».

Первое впечатление от задержания, учитывая похождения Петрова и Боширова, попытку переворота в Черногории, Донбасс и пр., было такое, что Батька может говорить правду. А что, приехали автобусом и ходили строем — так что ж вы хотите от страны, где деньги на переворот в Черногории посылают через Western Union, указав в качестве обратного один из адресов ГРУ?

Однако затем быстро возникла альтернативная версия. На видео ареста разглядели суданские фунты и надписи на арабском. Военкор Семен Пегов первым предположил, что вагнеровцы летели через Минск транзитом в Хартум.

СЕМЕН ПЕГОВ:

— Как стало известно проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах, Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены… Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе… Зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб — это вообще не по-пацански. Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск».

Ту же версию публично произнес Дмитрий Песков: были-де проездом, опоздали на самолет.

Версия Пескова-и-Источников представлялась вполне правдоподобной. «Белорусский транзит» действительно существует, и тем более актуален сейчас, когда московские аэропорты закрыты, а из Минска летает все. Конечно, теоретически, наемники могли полететь транспортником из Жуковского, но для небольшого контингента в 33 человека транспортник гонять нет смысла.

Картина складывалась простая. 33 человека летели в Судан через Минск, опоздали на стыковочный рейс в 10:50 из Минска в Стамбул и решили переждать эту неделю в санатории. Другими самолетами в Стамбул (которых после этого было еще четыре) они не полетели, потому что им нужен был именно стыковочный рейс в Хартум, и ждать рейса под Минском было дешевле, чем в Стамбуле.

В это время Батьке доложили о 33 боевиках рядом с его резиденцией (санаторий «Белорусочка», как, впрочем, и все остальное в Белоруссии, контролируется близкими Лукашенко людьми. Он принадлежит федерации профсоюзов, глава которой в настоящий момент возглавляет предвыборный штаб действующего президента). У Батьки поехала крыша, и он приказал арестовать вагнеровцев, чтобы сплотить нацию против внешнего врага и показать Западу, что Кремль вмешивается не только в американские, но и в белорусские выборы.

Гипотезу «поехавшей крыши» подкрепляли два обстоятельства. Во-первых, параллельно был арестован приехавший в Белоруссию к родителям либеральный политолог Виталий Шкляров (который уж точно никакого отношения к вагнеровцам не имел), а во-вторых, Батька регулярно накануне своих выборов разоблачает страшные заговоры. «Иностранных боевиков» в Белоруссии выявляли и в 2010 г, и в 2017-м, в разгар протестов, а в 2006-м, за месяц до выборов, по телевизору даже показали некоего диверсанта, который рассказывал, как его учили бросать «отравленную крысу в ведро с водой, а после того, как она разложится, вылить содержимое в водопровод».

Кроме того, было не совсем понятно, почему, если диверсанты были настоящие, белорусские спецслужбы не взяли их с поличным или хотя бы с оружием. Это было бы, согласитесь, гораздо убедительней.

Параллельно Кремль включил на полную мощность прирученных политологов, которые все как один стали рассказывать, что Путин не собирался свергать Лукашенко, что Лукашенко Путину нужен, хотя бы и ослабленный, и пр. В общем, получалось, что вагнеровцы не собирались устраивать диверсии в Белоруссии, а были в ней проездом для устройства диверсий в совсем другой стране.

Однако документы, обнародованные КГБ Белоруссии (если они, конечно, не поддельные), эту версию опровергают.

Геннадий Кумпан — водитель, который вез вагнеровцев от границы, рассказывает, что автобус приехал в Минск еще ночью — за восемь часов до вылета самолета в Стамбул. Они заселились в гостиницу IBB и выехали из нее утром, сообщив, что едут в аэропорт. Однако поехали в санаторий.

Переговоры о заселении в санаторий их представитель вел еще накануне отлета.

Одно из электронных писем о заселении, показанное по белорусскому телевидению, было отправлено 24 июля в 16:31.

Сложно себе представить, что эти дисциплинированные люди, ежевечерне собиравшиеся на построение, опоздали на самолет. И еще сложнее себе представить, что их представитель знал об этом несчастье заранее, ежели оно, конечно, не было запланировано.

Таким образом, билеты в Стамбул, суданские фунты и арабские документы как раз могли быть частью операции прикрытия.

Все рассказы политологов о том, что Путину очень нужен Лукашенко и что Кремль никогда не будет устраивать «цветной революции» в другой стране, — это откровенный газлайтинг.

Никто так долго и так больно не унижал Кремль.

У меня есть основания подозревать Кремль в причастности как минимум к двум «цветным революциям». «Тюльпановая революция» в 2005-м г. в Киргизии случилась после того, как президент Бакиев взял у Кремля 2 млрд долл., чтобы выгнать американцев с авиабазы в Манасе, а потом передумал и сказал, что американцы останутся.

А в 2016 г., чтобы не допустить вступления страны в НАТО, была попытка устроить «цветную революцию» в Черногории (ту самую, деньги на которую посылали через Western Union).

Интересно, что, по версии обвинения, вагнеровцы, с одной стороны, планировали привести к президентскому дворцу народ, который будет протестовать против подтасованных результатов выборов, а с другой — планировали стрелять по этому народу, вызвав тем окончательное возмущение.

В Белоруссии могло произойти то же, что и в Черногории, а отвратительная репутация Лукашенко (как, впрочем, и черногорского премьера Джукановича) — совершенно не гарантия того, что он врет.