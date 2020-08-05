Врач рассказала о полезности регулярного секса

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05.08.2020, 11:30, Разное

Врач-эндокринолог Зухра Павлова пояснила о пользе регулярного секса. Постоянная интимная жизнь оказывает благоприятное воздействие на здоровье, стабилизируется эмоциональное состояние человека.
По словам врача, секс представляет собой не только физическую активность. К слову, за час полового акта можно сжечь 250 килокалорий. За счет секса происходит сбалансированная выработка всех гормонов.

Регулярная половая жизнь не может омолодить партнеров, но зато не будет происходить прогрессивное старение. Мышечная масса сердца, легких, ног и сосудов станет запускать рецепторы андрогенов. В результате осуществиться синтез тестостерона и дигидротестостерона.

Во время секса продуцируются серотонин, дофамин, окситоцин и другие полезные вещества. Человек чувствует себя удовлетворенным и радостным. Ка следствие, фиксируется уменьшенная выраженность хронического стресса.





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