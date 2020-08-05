Дегтярев заявил о неэффективности лесовосстановления в Хабаровском крае

05.08.2020, 11:30, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о неэффективности лесовосстановления в регионе и пообещал навести порядок в лесном комплексе края.

Дегтярев посетил краевое предприятие по выращиванию сеянцев, на базе которого готовят посадочный материал для восстановления лесного фонда. Питомник с более чем двумя десятками теплиц расположен под Хабаровском и в среднем в год дает до 5 млн сеянцев лиственницы и примерно 1,2 млн сеянцев кедра. Врио губернатора ознакомился с производственным процессом, осмотрел оборудование и технику, пообщался с работниками.

«Сразу скажу, у меня есть информация, что лесовосстановление проходит неэффективно. Мы отдаем лесопользователям материал, некоторые относятся к этому недобросовестно, по экспертным оценкам выживает до 10% саженцев. И в итоге работа идет впустую», – сообщил Дегтярев, слова которого приводятся на сайте правительства Хабаровского края.

Начальник краевого управления лесами Константин Хрянин отчитался, что выполненные работы контролирует специальная комиссия, которая делает фото и снимает результаты на видео. В случае, если саженцев недостаточно, проводятся дополнительные посадки. «Обычно мы высаживаем ровно столько, сколько вырубаем. Так, по году планируется засадить около 6 тысяч га. В первом полугодии посадили лес на площади 5 тысяч га. Осенью засадим еще около 1 тысячи га», – сообщил Хрянин.

Дегтярев поинтересовался, какой объем незаконных рубок был выявлен в этом году. Ему сообщили, что речь идет всего о 10 тыс. кубометров.

«Вы же понимаете, что это смешно. Недавно я летел на север края и видел все своими глазами. Почему у вас такие низкие показатели? Ко мне, как врио губернатора, первый вопрос от жителей был – остановите вырубку лесов. Люди все это знают. Как вы работаете с правоохранительными органами? У вас заведомо необъективные показатели», – сообщил Дегтярев.

Врио главы региона также пообщался с работниками питомника, которые сейчас занимаются высадкой сеянцев на полях. Он поинтересовался, довольны ли сотрудники заработной платой, и тем, как организация обеспечивает им условия труда. В ходе диалога Дегтярев пригласил несколько человек вступить в Народный совет.

«Во-первых, хочу предложить вам поучаствовать в наших проверках арендаторов, которые осенью посадят ваши сеянцы. Наверняка, приятно будет увидеть результат своего труда. А во-вторых, приглашаю в Народный совет одного или двух представителей. Будем постоянно с вами встречаться. Вы сможете передавать все жалобы и предложения по развитию своей территории», – предложил он.

В конце визита Дегтярев осмотрел линию по посадке сеянцев, а также новую технику, переданную предприятию по нацпроекту «Экология». «Идет аудит всего лесного хозяйства края, мне нужно понять, чего нам не хватает, где «узкие» места. После этого будут приниматься решения. Уверен, что мы найдем общий язык и с лесопромышленниками, и с местными властями. Технологии лесовосстановления есть, этим будем заниматься. Вопрос только цифр и контроля, и с контролем есть проблемы. Всю систему обязательно настроим», – подытожил Дегтярев.

Напомним, в прошлом году Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой приостановить вырубку деревьев в бассейне реки Амут.

Как следует из данных Минфина, за время правления в Хабаровском крае Сергея Фургала, «с 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей». Кроме того, при Фургале регион опустился с 18 на 63 место в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности, напоминает Transsibinfo.com.