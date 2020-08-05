Адвокат Ефремова заявил о попытке фальсификации доказательств со стороны потерпевших

05.08.2020, 11:30, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

Пашаев заявил, что им была получена «достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших». Речь идет, в частности, о том, что потерпевшие «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», передает ТАСС.

«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии», – сказал защитник.

Он попросил суд отнестись скептически к данным доказательствам и дать им надлежащую оценку. Судья Абрамова приняла его письменное заявление о фальсификации доказательств к материалам дела, но сказала, что даст ему оценку позднее. Свое ходатайство сообщила и сторона потерпевших.

«Пусть Ефремов погромче говорит. Его пояснения совсем не слышно», – сказала одна из их представителей потерпевших Татьяна Головкина. Артист обещал учесть это пожелание.

В среду Ефремова отвезли в Пресненский суд Москвы на первое слушание по существу. Пашаев просил суд перенести заседание, так как в этот день он участвует в другом процессе, но в итоге он все же прибыл в суд, передает РИА «Новости».

Ожидается, что в ходе заседания прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день. Адвокат актера заявлял, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент смертельной аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.



