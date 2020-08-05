Учёные нашли простой способ избавления от седины

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05.08.2020, 11:30, Разное

Зарубежные учёные нашли простой способ избавления от нежелательной седины. Сотрудники Колумбийского университета (США) рекомендуют людям: просто не нервничать.
В результате проведенного исследования с участием 14 добровольцев разного пола и возраста специалисты выяснили, что седины становится меньше, когда у человека нормализуется психологическое состояние. В качестве примера учёные привели историю одной девушки, которая пережила развод и вынуждена была искать новое жильё: она полностью поседела, а когда ситуация стабилизировалась, волосы снова обрели прежний цвет.

Получается, чтобы избавиться от преждевременного изменения цвета волос, нужно меньше волноваться. Аналогичная ситуация сложилась и с другими участниками эксперимента, они поседели при стрессовых ситуациях. Учёные подытожили, что средняя скорость появления седины и возвращения в естественное состояние происходит за 3 месяца.





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