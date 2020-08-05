 

Мнение: Взрыв

05.08.2020, 11:25, Разное

По всей видимости, установлена настоящая причина взрыва в Бейруте. На складе в порту шесть лет хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с арестованного судна. Некий Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль находилося в ужасающем состоянии с кучей долгов, вследствие чего в Бейруте был арестован. Селитра была выгружена в порту, кредиторам она оказалась не нужна. Хранилась селитра без соблюдения норм ТБ. Вместе с ней на складе находились просроченные петарды. Причиной взрыва могли стать сварочные работы на этом же складе.

Аммиачная селитра взрывоопасна, хотя детонировать может с большим трудом. Склонность к детонации повышается при увеличении влажности и температурных перепадах, способствующих ее перекристаллизации. Детонационный взрыв приводит к образованию азота и воды при разложении селитры, но образуется и некоторое количество окислов азота (I), (II) и (IV), что и могло дать буро-оранжевый дым, который наблюдался при взрыве.

Результат налицо. Тротиловый эквивалент взрыва селитры составляет примерно 0,7-0,8. Это означает, что взрыв был эквивалентен примерно 2 килотоннам тротила.

Пока заявлено о 70 погибших. Мэр Бейрута заявил, что взрыв затронул половину города.

Источник: Эль Мюрид





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