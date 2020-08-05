Влиятельное издание о фатальных ошибках Лукашенко: Ставка на страх укрепляет оппозицию

05.08.2020, 11:23, Разное

Многие эксперты сходятся во мнении, что Александр Лукашенко грезил сделать из Белоруссии маленький Советский Союз, и во многом это получилось. Однако политик не учел, что люди, живущие в стране, хотят идти в ногу со временем, а не довольствоваться сомнительным наследием.

Способ удерживания власти Лукашенко не менялся на протяжении 26 лет. Президент сажал оппонентов, некоторые из критиков последнего диктатора Европы пропадали без вести, а волеизъявление народа жестоко подавлялось силовиками. На этот раз Александр Григорьевич не стал себе изменять и снова сделал ставку на страх.

По мнению политологов, это лишь укрепляет оппозицию. Немецкое влиятельное издание Der Spiegel привело три главные ошибки белорусского президента, а корреспондент Кристина Хебель перевела материал.

В первую очередь, по словам экспертов, Лукашенко не воспринял всерьез изменения настроений. Большинство граждан Белоруссии предпочитали не интересоваться политикой, теперь же в Минске на площадь выходят десятки тысяч человек.

Кроме того, Лукашенко пополнил ряды так называемых ковид-диссидентов. Недавно, чтобы успокоить народ, он заявил, что переболел коронавирусом на ногах. При этом статистика показывает, что белорусы чаще заражались COVID-19, чем более многочисленное население Украины.

Также Лукашенко не следовало недооценивать участие в политике прекрасной половины человечества. Слова президента о том, что люди еще не созрели для голосования за женщину, звучат сомнительно на фоне того, как весь прогрессивный мир ратует за равноправие. Стоит ли говорить о том, что независимый кандидат в президенты Светлана Тихановская снискала популярность международного масштаба.

Александр Лукашенко всегда хотел казаться сильным лидером: демонстрировал свои навыки в хоккее, пренебрежительно относился к пандемии коронавируса. Оказалось, что президент более чем слаб – он боится собственного народа и правды, которая отдает горечью.