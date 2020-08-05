 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 866 тысяч

05.08.2020, 11:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5 204 человек. Более четверти не имели клинических проявлений.

За то же время от COVID-19 вылечились 7 555 пациентов. Зафиксировано 139 летальных исходов.

В Москве за последние сутки выявили 687 инфицированных, в области – 162. В Санкт-Петербурге зафиксировано 156 новых случаев.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 866 627 человек. Из них 669 026 вылечились. Зафиксировано 14 490 смертельных случаев.

Потери России от отсутствия иностранных туристов во втором квартале текущего года составили 500 миллиардов рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общие потери отрасли – 1,5 триллиона рублей, уточнила она.

Участвовавшие в испытании вакцины от центра “Вектор” добровольцы чувствуют себя хорошо, заверили в Роспотребнадзоре. Пока препарат испытали на трех волонтерах.

Это второе перспективное отечественное лекарство от коронавируса. Первое разработано в Центре эпидемиологии имени Гамалеи. В середине августа вакцина пройдет государственную регистрацию. Массовую вакцинацию планируется начать в октябре.

Напомним, что в мире коронавирусом заразились более 18,4 миллиона человек, 700 тысяч скончались. В Соединенных Штатах зафиксировано 4,77 миллиона инфицированных, в Бразилии – 2,8, миллиона, в Индии – 1,85.





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