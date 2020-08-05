Взрыв в Бейруте: реакция Наоми Кэмпбелл, Сальмы Хайек и других звезд

05.08.2020, 11:20, Разное

Несколько часов назад, в 18:18 по местному времени, в Бейруте, Ливан, произошла страшная трагедия: в районе порта прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 78 человек и пострадали более 4 тысяч. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Из-за мощной взрывной волны разрушено множество зданий, многие люди находятся под завалами. В Ливане объявлен трехдневный траур, жителей призывают не покидать своих домов и оставаться в защитных масках, чтобы защитить себя от отравления токсичными газами.

В жизни не видел разрушений такого масштаба. Это настоящая катастрофа, – признался губернатор Бейрута Марван Аббуд.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)4 Авг 2020 в 10:46 PDT

Мировые знаменитости, конечно, также не смогли остаться в стороне от этой катастрофы и выразили свои соболезнования в социальных сетях.

Наоми Кэмпбелл

Мои мысли, молитвы и любовь направлены сейчас всем жителям Ливана и их семьям.

Сальма Хайек

Сегодня два взрыва разрушили столицу и без того достаточно пострадавшего Ливана. Мое разбитое сердце сейчас с теми, кто потерял в этой трагедии своих любимых и кто находится в пострадавших районах моего любимого Бейрута.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)4 Авг 2020 в 3:09 PDT

Ариана Гранде опубликовала в Instagram-историях информацию о благотворительной организации Impact Lebanon, в которую уже перевела пожертвование. Ее поддержали также Кайли Дженнер, Кортни Кардашьян и Стелла Максвелл.

Мое сердце, моя любовь, мои соболезнования – с Ливаном и всеми, кого затронула эта трагедия.

Кейт Хадсон

Тяжело видеть что-то настолько разрушительное. Мое сердце рвется на части из-за тех, кто пострадал. Посылаю вам свою любовь и молитвы.

Некоторые знаменитости, в числе которых Нина Добрев, Эми Шумер, Хайди Клум, ограничились лишь картинками, посвященными Бейруту.