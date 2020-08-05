В РФ назвали «крайне негативной» позицию Минска по наблюдателям на выборах

05.08.2020, 11:16, Новости дня

«Отсутствие международных наблюдателей снижает легитимность любых выборов», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя решение ЦИК Белоруссии не приглашать зарубежных наблюдателей по соображениям эпидемиологической безопасности.

«Очевидно, что меры, которые принимаются Минском для борьбы с коронавирусом, недостаточно адекватны и носят неэффективный характер», – считает член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Но о возможном непризнании результатов выборов речь пока не идет. «Вопрос признания или непризнания результатов должен обсуждаться после голосования. Факт отсутствия наблюдателей со стороны какой-либо страны не свидетельствует о том, что она не собирается эти выборы не признавать», – заметил собеседник.

По его словам, РФ будет принимать решение по данному вопросу «исходя из ситуации». «Но отсутствие международных наблюдателей снижает легитимность любых выборов», – подчеркнул Григорьев.

При этом эксперт напомнил, что Белоруссия на протяжении многих лет приглашала наблюдателей из России. «И тот факт, что в этом году мы не получили приглашения, можно расценить как крайний негатив», – заключил Григорьев.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о решении Москвы не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию. «Во-первых, ЦИК РФ не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года», – сказала Памфилова.

Кроме того, по ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Белоруссию в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием».

«Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии», – добавила Памфилова. «Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег», – заключила глава ЦИК.

В свою очередь глава ЦИК Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что Минск принял решение не приглашать наблюдателей из других стран по соображениям эпидемиологической безопасности. По ее словам, во-первых, в республикие нет эпидемиологического карантина, а во-вторых – состав белорусского ЦИК очень маленький, передает Sputnik.

«Создать специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами и на каждую делегацию, ведь они же ездят все в одном автобусе, с расселением, мы просто не можем», – сказала Ермошина.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.



