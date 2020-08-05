Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

05.08.2020, 11:16, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что сомневается в связях задержанных под Минском россиян и оппозиционеров.

Дмитриев заявил, что «одно уголовное дело еще ни о чем не говорит», передает РИА «Новости».

По его словам, в 2010 году после «площади» он (как глава штаба одного из кандидатов после протестов против результатов президентских выборов) проходил по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и получил список людей, с которыми он якобы замышлял массовые беспорядки.

«Из них я знал лично только человека два и о существовании еще нескольких, об остальных вообще не имел понятия», – отметил кандидат в президенты.

Он призвал подождать результаты следствия, отметив, что удивится, если «окажется, что Николай Статкевич был человеком, у которого была связь с российской частной военной компанией».

Дмитриев также считает, что белорусские власти могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.

Вместе с тем он считает, что в Белоруссии не должно быть российских военных баз.

«Что касается этих двух объектов (связи), думаю, РФ здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле, и РФ они не очень нужны тут», – добавил он.

По его словам, «в заключительной фазе перехода Белоруссии в нейтральную страну эти объекты будут выведены».

«Мы не подвергнем интересы РФ риску, но будем отстаивать свои взгляды на то, какой мы видим Белоруссию», – заверил кандидат.

По его мнению, республика в будущем станет «нейтральной», однако «это не решение одного дня, даже не одного года».

«Это должна быть программа, которую мы будем согласовать с нашими российскими партнерами, они должны понимать, как и когда это будет реализовываться, быть готовыми к этому. Я хотел бы, чтобы не в ущерб российским партнерам мы реализовали положения конституции, что Белоруссия – нейтральное государство. Мы сможем объяснить им, как это будет, и они увидят и свой интерес в этом», – сказал политик.

Кроме того, он считает, что Минск и Москва должны «аккуратно перевернуть страницу» истории с союзным договором, заменив его на более актуальный документ о сотрудничестве.

По мнению Дмитриева, документ «неактуален, потому что содержит огромное количество положений, которые, мы должны в этом себе честно признаться, никто не собирается выполнять, но они являются постоянным поводом злиться друг на друга».

«Давайте зафиксируем то, к чему мы не готовы, построим близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например, в части единых цен на энергоресурсы», – призвал кандидат в президенты.

Новый документ, по его словам, должен касаться «и экономической, и социальной, и гуманитарной сфер»: «Мы должны так же ездить друг к другу без проблем, так же иметь возможность работать, получать образование друг у друга, пенсии, платить налоги. Должны иметь границу без погранпостов, но обе стороны должны посмотреть на нее более ответственно, потому что полное отсутствие контроля ведет и к наркотрафику, спекуляциям, нелегальной миграции. Думаю, с российской стороной можно найти решения, которые позволят усилить контроль на границе, но при этом он не будет мешать обычным гражданам».

По словам кандидата, «все то, что работает сегодня и работает на народы, надо сохранять», он не собирается это пересматривать.

«Я собираюсь избавиться от того, что висит мертвым грузом и потеряло на 100% актуальность», – отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что РФ занимает ключевое место во внешней политике Белоруссии, и это надолго: «Другое дело, что надо изменить подход к отношениям, добавить правду в наши дружеские отношения. Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу, оставить в прошлом отношения, которые строятся на надеждах 90-х годов, когда распался СССР и думали, что это временно и скоро будет новый Советский союз. Нет, не будет, мы два независимых государства, которые должны иметь дружеские отношения».

Он добавил, что Минск не должен «самолично выходить из договоров, абсолютно не учитывая интересы России».

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и они собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся не в лучшей морально-психологической форме.

Задержание произошло на фоне приближающихся президентских выборов. Основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.

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