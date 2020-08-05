Мнение: Список личного состава роты снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ

05.08.2020, 11:15, Разное

"Джокер ДНР" выложил еще парочку внутренних документов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая недавно "прославилась" забегом https://youtu.be/hqUJEVzZXto эстонского "медика" под Зайцево.

На сей раз выложены списки личного состава роты снайперов из данной бригады.

Судя по частоте публикации документов, хакеры видимо распотрошили компьютеры штаба бригады, а разговоры командования ВСУ о том, что идет укрепление информационной безопаности так разговорами остались.

То ИПСОшников ломанут, то Генштаб, то штабные структуры на Донбассе, причем ломают как спецслужбы, так и хакеры.

В качестве бонуса.

https://dropmefiles.com/T3agH – скачать методичку "Процедура принятия решений по стандартам НАТО".

По этому пособию украинских офицеров пытаются учить принимать решения также, как это делают офицеры НАТО.



Обратите внимание, ориентировочные нормативы для продвижения в бою дивизии по стандартам НАТО даются по книге 1979 года.



Тут можно отметить опечатку, где немцы наступают в Арденнах в 1994 году.

Пособие на украинском и английском языках.

Ссылка на скачивание будет доступна неделю – разбирайте и учитесь принимать решения по стандартам НАТО. -)