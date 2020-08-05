 

Мнение: Список личного состава роты снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ

05.08.2020, 11:15, Разное

"Джокер ДНР" выложил еще парочку внутренних документов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая недавно "прославилась" забегом https://youtu.be/hqUJEVzZXto эстонского "медика" под Зайцево.
На сей раз выложены списки личного состава роты снайперов из данной бригады.

Судя по частоте публикации документов, хакеры видимо распотрошили компьютеры штаба бригады, а разговоры командования ВСУ о том, что идет укрепление информационной безопаности так разговорами остались.
То ИПСОшников ломанут, то Генштаб, то штабные структуры на Донбассе, причем ломают как спецслужбы, так и хакеры.

В качестве бонуса.
https://dropmefiles.com/T3agH – скачать методичку "Процедура принятия решений по стандартам НАТО".
По этому пособию украинских офицеров пытаются учить принимать решения также, как это делают офицеры НАТО.


Обратите внимание, ориентировочные нормативы для продвижения в бою дивизии по стандартам НАТО даются по книге 1979 года.


Тут можно отметить опечатку, где немцы наступают в Арденнах в 1994 году.

Пособие на украинском и английском языках.
Ссылка на скачивание будет доступна неделю – разбирайте и учитесь принимать решения по стандартам НАТО. -)

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Певица Валерия пояснила слова Пригожина о “нищих” артистах

19.07 / СМИ: Крис Мартин купил обручальное кольцо для Дакоты Джонсон

20.07 / В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

16.05 / Уролог: чем опасно курение для мужчин

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

26.07 / Вбросы западных ресурсов о России и “твиттерное право” не должны остаться безнаказанными

25.06 / Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”

31.07 / Африка близко

08.07 / Учёные доказали, что пробиотики могут вывести из депрессии

31.07 / Мнение: Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска