Данила Поперечный заявил, что желает смерти Марату Башарову

05.08.2020, 11:09, Разное

Данила Поперечный заявил о том, что желает смерти Марату Башарову. Причиной такого резкого высказывания стало недостойное поведение актёра по отношению к женщинам.

Марат Башаров не единожды рассказывал о том, что поднимает руку на своих возлюбленных. Таким образом, артист откровенно объявил: он бил Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. Данила Поперечный возмущён таким поведением знаменитого актёра. Более того, видеоблогер не понимает, почему Башаров и дальше остается востребованным у режиссёров, интервьюеров и публики.

«Господи, как я хочу, чтобы Марат Башаров сдох. Если бы его избили дамы это было бы классной ироничной смертью», — поделился Поперечный своими мыслями в рамках YouTube-проекта «Без души».

Напомним, шесть лет назад в СМИ появилась информация о том, что артист избил свою вторую жену— Екатерину Архарову. Тогда она получила большое количество ушибов, перелом носа и сотрясение мозга. Этот инцидент повторился и с третьей супругой Башарова – Елизаветой Шевырковой. Женщина пояснила о том, что муж душил её во время беременности, а когда ребёнок появился на свет, сломал ей нос и повредил руку.

«Конечно, я бил своих жен», —заявил Башаров в одном из популярных телешоу, которое транслируется НТВ.

Стоит отметить, окружение телеведущего считает, что причиной его нездорового поведения является пристрастие к алкогольным напиткам.