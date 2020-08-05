LG показала технику будущего: гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи

05.08.2020, 11:09, Разное

LG показала готовность к внедрению в жизнь инноваций техники будущего. Южнокорейская компания намерена выпускать гибкие и прозрачные дисплеи, которые можно скручивать в рулон.

Инновационные панели для экранов и мониторов были представлены компанией в рамках Society for Information Display. Несколько протитипов, показанных на выставке, вызвали ажиотаж как среди экспертов, так и среди приверженцев новых технологий.

В то время, как другие производители разрабатывают смартфоны и планшеты со сгибающимися экранами, в Южной Корее практически готовы вывести на рынок устройства с максимально пластичными дисплеями, которые можно скрутить в рулон. Уникальные экраны, выполненным по технологии OLED, будут использоваться дисплеи для разных сценариев использования. Интересно, что яркость панелей составляет 300 кд/м2 при контрастности в 100 000:1 и 95-процентном охвате цветового пространства DCI-P3.

Так, среди прочего, LG презентовала на мероприятии оригинальный телевизор с 4К-экраном размером в 65 дюймов. Его легко можно свернуть в свиток и убрать внутрь специальной подставки. Еще одно устройство, планшет, который можно использовать, как ноутбук, с 13-дюймовым дисплеем. При этом гибкие сенсорные панели, используемые в новинках, абсолютно прозрачны. Как отмечают представители южнокорейского концерна, технологии будущего позволят внедрять разработку в производстве зеркал, дверей шкафов и даже окон, заменив дисплеями обычные стекла. Еще один вариант применения экрана для техники будущего – в автомобиле, 12,8-дюймовая панель убирается в подголовник кресла или в небольшой отсек, расположенный на центральной консоли машины.