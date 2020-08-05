Личное: Лицо красивое

05.08.2020, 10:55, Разное

Когда мне пишут, что Моника Белуччи красивая, мне сразу хочется начать всех пинать.

Серьёзно? Красивая? Даже если говорить про её лучшие годы, Моника объективно толстая.



Фото: Соцсети

Зато лицо красивое, невозмутимо выводят из себя меня курицы. Лицо, понимаешь, у неё красиво!

Я провела опрос: нет, не среди почитательниц Моники, а расспросила нормальных состоявшихся мужиков. Спросила их, какая часть тела женщины наиболее сексуальная для вас?

Ответы были разными. Кому-то нравятся красивые ножки. Другим — упругая попка. Третьим важна грудь. Были те, кто тащится по красиво очерченному животу. Один даже сказал, что его возбуждают изящные руки — ну, извращенец, но тоже могу понять.

То есть, мужчины называли всё то, чего у Моники — ну, мягко скажем, не очень.

Потом я говорила им: смотрите на Монику — торкает? Торкает, кивали они, опровергая свои же слова про ножки-попку и ручки.

В чём дело?

Ответ очевиден: люди сами несут околесицу, не понимая, что их на самом деле возбуждает больше всего.

И это — лицо.

Ты можешь быть полной коровой, как Моника, но если у тебя упругие щёчки, красивый овал лица и красивые губы, тебя будет считать привлекательной даже любитель «изящных ручек».

Селяви, люди не понимают своих же инстинктов.

Значит, самое важное в красоте — заняться лицом.

Что ещё важнее — без перебора, без вывернутых наизнанку губ, без натянутого лица, когда глаза — вместо ушей, а так, чтобы всё выглядело максимально естественным.

Этот современный подход разделяют и пропагандируют в клинике эстетической медицины MEDICRIS.

Сегодня я расскажу о двух процедурах — самых, на мой взгляд, важных, если вы хотите иметь ЛИЦО.

Во-первых, это сам овал лица — его можно сделать молодым и красивым с помощью процедуры мезонити тредлифтинг в клинике MEDICRIS.

Что это такое и с чем такое едят?

Это НЕ хирургическая подтяжка лица, когда под кожу вводятся тонкие рассасывающиеся нити, создающие каркас тканей.

В результате практически безболезненной и быстрой процедуры, в коже образуются коллагеновые волокна, которые держат овал лица, будто тебе снова 16 лет.

Не морщины старят, а обвисшие брыли, а молодость — это не уплывшие вниз очертания, а подтянутость и упругость.

Я сама неоднократно делала процедуру тредлифтинга и могу с уверенность сказать, что именно она занимает в моём списке первое место по эффективности.

На выходе вы имеете минус 10 лет к возрасту, и это — как минимум.

Что хорошо, мезонити — это не только эффективно, но и результат надолго.

Очень важно не ставить нити где попало, потому что процедура требует грамотного подхода. Видов нитей — море, какие подходят вам в вашем случае? Это может определить только грамотный и профессиональный врач — такие работают в MEDICRIS.

Помните, что в каждом конкретном случае мезонити подбираются индивидуально под каждого пациента с учётом показаний и области введения.

И кстати, если вам накосячили с лицом где-то в кабинете у доморощенного косметолуха, в MEDICRIS вам могут помочь — таким исправлением проблем они себе уже руку набили. Врачи клиники исправят вам проведённую где-то неудачную установку нитей и доступно-подробно объяснят, почему не стоит ходить в подвал своего дома к коновалам.

С самым важным разобрались, что ещё? Конечно, губы.

Красивые губы — это секс.

Но большинству жертв косметологии так делают губы, что ни о сексе, ни о красоте даже заикнуться нельзя.

Ну, видели такие «пирожки-расстегаи» вместо нормальных губ, да?

В клинике MEDICRIS свой подход к разумной косметологии — London concept/русские врачи.

Это — не просто слоган. Это — про современный подход, когда никто вам не скажет, что губы — сделаны, зато выглядеть они будут идеально, но… Но как свои родные!

Как «делают» губы в MEDICRIS я уже подробно рассказывала, вкратце скажу так: отлично делают.

Пожалуй, это единственная клиника, куда можно идти с совершенно спокойной душой — после контурной пластики вы выйдете оттуда с идеально очерченными губами. До конца августа, кстати, анестезия будет бесплатна.

Процедура занимает минимум времени, большую часть которого на вас просто смотрят. Уколы абсолютно терпимы, даже поныть нет повода.

Возвращаясь к Монике — да, она толстая и ноги не очень. Зато лицо красивое, и потому все считают её ходячим сексом.

Этот странный факт можно и нужно использовать, если хочешь быть красивой — благо, есть такие работают в MEDICRIS, где всё сделают чётко.