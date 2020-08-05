Личное: Лицо красивое
05.08.2020, 10:55, Разное
Когда мне пишут, что Моника Белуччи красивая, мне сразу хочется начать всех пинать.
Серьёзно? Красивая? Даже если говорить про её лучшие годы, Моника объективно толстая.
Фото: Соцсети
Зато лицо красивое, невозмутимо выводят из себя меня курицы. Лицо, понимаешь, у неё красиво!
Я провела опрос: нет, не среди почитательниц Моники, а расспросила нормальных состоявшихся мужиков. Спросила их, какая часть тела женщины наиболее сексуальная для вас?
Ответы были разными. Кому-то нравятся красивые ножки. Другим — упругая попка. Третьим важна грудь. Были те, кто тащится по красиво очерченному животу. Один даже сказал, что его возбуждают изящные руки — ну, извращенец, но тоже могу понять.
То есть, мужчины называли всё то, чего у Моники — ну, мягко скажем, не очень.
Потом я говорила им: смотрите на Монику — торкает? Торкает, кивали они, опровергая свои же слова про ножки-попку и ручки.
В чём дело?
Ответ очевиден: люди сами несут околесицу, не понимая, что их на самом деле возбуждает больше всего.
И это — лицо.
Ты можешь быть полной коровой, как Моника, но если у тебя упругие щёчки, красивый овал лица и красивые губы, тебя будет считать привлекательной даже любитель «изящных ручек».
Селяви, люди не понимают своих же инстинктов.
Значит, самое важное в красоте — заняться лицом.
Что ещё важнее — без перебора, без вывернутых наизнанку губ, без натянутого лица, когда глаза — вместо ушей, а так, чтобы всё выглядело максимально естественным.
Этот современный подход разделяют и пропагандируют в клинике эстетической медицины MEDICRIS.
Сегодня я расскажу о двух процедурах — самых, на мой взгляд, важных, если вы хотите иметь ЛИЦО.
Во-первых, это сам овал лица — его можно сделать молодым и красивым с помощью процедуры мезонити тредлифтинг в клинике MEDICRIS.
Что это такое и с чем такое едят?
Это НЕ хирургическая подтяжка лица, когда под кожу вводятся тонкие рассасывающиеся нити, создающие каркас тканей.
В результате практически безболезненной и быстрой процедуры, в коже образуются коллагеновые волокна, которые держат овал лица, будто тебе снова 16 лет.
Не морщины старят, а обвисшие брыли, а молодость — это не уплывшие вниз очертания, а подтянутость и упругость.
Я сама неоднократно делала процедуру тредлифтинга и могу с уверенность сказать, что именно она занимает в моём списке первое место по эффективности.
На выходе вы имеете минус 10 лет к возрасту, и это — как минимум.
Что хорошо, мезонити — это не только эффективно, но и результат надолго.
Очень важно не ставить нити где попало, потому что процедура требует грамотного подхода. Видов нитей — море, какие подходят вам в вашем случае? Это может определить только грамотный и профессиональный врач — такие работают в MEDICRIS.
Помните, что в каждом конкретном случае мезонити подбираются индивидуально под каждого пациента с учётом показаний и области введения.
И кстати, если вам накосячили с лицом где-то в кабинете у доморощенного косметолуха, в MEDICRIS вам могут помочь — таким исправлением проблем они себе уже руку набили. Врачи клиники исправят вам проведённую где-то неудачную установку нитей и доступно-подробно объяснят, почему не стоит ходить в подвал своего дома к коновалам.
С самым важным разобрались, что ещё? Конечно, губы.
Красивые губы — это секс.
Но большинству жертв косметологии так делают губы, что ни о сексе, ни о красоте даже заикнуться нельзя.
Ну, видели такие «пирожки-расстегаи» вместо нормальных губ, да?
В клинике MEDICRIS свой подход к разумной косметологии — London concept/русские врачи.
Это — не просто слоган. Это — про современный подход, когда никто вам не скажет, что губы — сделаны, зато выглядеть они будут идеально, но… Но как свои родные!
Как «делают» губы в MEDICRIS я уже подробно рассказывала, вкратце скажу так: отлично делают.
Пожалуй, это единственная клиника, куда можно идти с совершенно спокойной душой — после контурной пластики вы выйдете оттуда с идеально очерченными губами. До конца августа, кстати, анестезия будет бесплатна.
Процедура занимает минимум времени, большую часть которого на вас просто смотрят. Уколы абсолютно терпимы, даже поныть нет повода.
Возвращаясь к Монике — да, она толстая и ноги не очень. Зато лицо красивое, и потому все считают её ходячим сексом.
Этот странный факт можно и нужно использовать, если хочешь быть красивой — благо, есть такие работают в MEDICRIS, где всё сделают чётко.
Источник: Лена Миро
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