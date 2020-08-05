Ученые назвали случаи опасности парацетамола для здоровья

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05.08.2020, 10:53, Разное

Ученые из КНР назвали случаи, когда парацетамол является опасным для здоровья человека. Препарат может оказать токсическое воздействие на организм, если в нем фиксируется нехватка селена.
Для большинства людей парацетамол не является опасным, если не превышается доза лекарственного средства. Однако, когда наблюдается слабость, отсутствие аппетита или же человек находится в преклонном возрасте, уровень селена зачастую истощен. В таком случае рекомендуется воздержаться от приема этого препарата в предельных дозировках.

Рекомендуемая доза парацетамола в сутки для взрослых составляет 4 грамма. Этот показатель эквивалентен двумя таблеткам, употребленным за четыре раза на протяжении дня. Дозировка подходит людям, которые хотят при ОРВИ, гриппе или же коронавирусе сбить температуру. Кроме того, часто парацетамол принимают те, кто страдает от хронических болей.

Китайские исследователи выявили, что селен воздействует на скорость, с которой происходит вывод из организма данного лекарственного средства. У кого наблюдается низкое количество данного вещества, прием четырех граммов препарата может быть опасным. Первой будет страдать печень, потом станет наблюдаться дискомфорт в области над желудком, рвота, бледность кожи, отсутствие аппетита.

Селен лучше получать из натуральных источников. Он содержится в орехах кешью, бразильских орехах, жирной рыбе, яйцах, буром риске, грибах, твороге, мясе, чечевице, подсолнечных семечках.





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