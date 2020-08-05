 

Мнение: “Сюрприз”, из-за которого она билась в истерике

05.08.2020, 10:50, Разное

Вот ходят по мужикам, изменяют своему милому-единственному, а потом страдают и возмущаются, почему их гонят в шею.

День рождения — праздник, как известно, грустный. Кого-то настигает меланхолия из-за быстротечности времени, кто-то не хочет стареть и покрываться морщинами, но у этой парочки из США своя история.

Остроумный мужчина задарил на День рождения своей супруге огромный пакет с пакетами — то есть, в нём был еще один пакет поменьше, а в нем еще один и так далее до бесконечности. После недолгого процесса распаковки женщина добралась-таки до заветного подарка — им оказалась бумажка, которая заставила дамочку резко перемениться в лице и побледнеть.

Оказалось, что муж “что-то заподозрил” и решил сделать тест ДНК на отцовство. В результате, чуйка его не подвела — их якобы общая дочь родилась совсем от другого мужчины.

А подарком оказалась та самая заветная бумажка: как только женщина вникла в суть, ее попросили собрать вещички, дочку и уехать в закат.

Супруг решил сделать ДР-шку своей жены незабываемым и ему это, бесспорно, удалось. Ну а гулящая бабонька, которая многие годы скрывала правду, еще долго будет мучиться — теперь ей срочно нужно искать новую жертву. Ребенок ведь на руках.

Источник: Достало





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