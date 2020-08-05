 

Гутерриш предупредил о «масштабнейшей катастрофе» из-за закрытия школ

05.08.2020, 10:40, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему срыву образовательного процесса в истории: закрытие школ в более чем 160 странах по состоянию на середину июля затронуло более миллиарда учащихся.

Кроме того, глава международной организации отметил, что по меньшей мере 40 миллионов детей были отрезаны от учебной подготовки в «критически важный для них последний год перед школой».

«Мы переживаем масштабнейшую катастрофу, которая может привести к тому, что пропадет впустую несказанный человеческий потенциал, которая может подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство», – предупредил Гутерриш.

Он отметил, что еще до пандемии мир столкнулся с «кризисом в области обучения», когда школу не посещали более 250 миллионов детей, и только четверть детей в развивающихся странах оканчивали среднюю школу, получив «базовые знания и навыки».

Согласно прогнозу ЮНЕСКО и партнерских организаций, охватывающему 180 стран, еще около 23,8 миллиона детей и молодых людей, начиная с дошкольного и заканчивая университетским уровнем, могут бросить учебу или не получить доступа к ней из-за экономических последствий пандемии.





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