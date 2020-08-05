Лукашенко и «коварная Москва»

05.08.2020, 10:40, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, обвинил Москву во «вранье» по поводу причин присутствия бойцов «ЧВК Вагнера» в республике и том, что Россия променяла «братские отношения» на «партнерские».

Об этом он заявил в обращении к депутатам парламента и гражданам страны заявил накануне президентских выборов, которые состоятся 9 августа.

В Москве говорят, что 33 задержанных на днях в Беларуси российских наемника оказались там транзитом, следуя в другие страны.

В Минске уверяют, что те прибыли для организации массовых беспорядков для дестабилизации положения в республике. Многие из задержанных принимали участие в боевых действиях в различных «горячих точках», в том числе на украинском Донбассе и Сирии.

По словам Лукашенко, вагнеровцы уже дали показания и «рассказали всё». Правда, никаких дальнейших уточнений и разъяснений не последовало. Зато глава белорусского государства сообщил, что еще она диверсионная группа направлена на юг страны.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в интервью Русской службе «Голоса Америки» назвал выступление Лукашенко посланием номенклатуре и всем колеблющимся о том, что единственный гарант суверенитета страны – это он, президент, а все остальные его оппоненты – чуть ли не прямые ставленники «коварной Москвы» и играют на руку Кремлю.

«Что не менее важно – Лукашенко, заглядывая в ситуацию после 9 августа, хорошо понимает, что грядет серьезный социально-экономический кризис: еще большая рецессия, падение зарплат, то есть, кризис, которого в истории современной Беларуси, наверное, не было, – добавил он. – Во всем этом будет обвинена, безусловно, Москва. Минск будет говорить, что Москва предала нас, поэтому нужно, стиснув зубы и затянув пояса, терпеть».

Отсюда наемники Вагнера и обвинения России в смене братских отношений на партнерские, утверждает Ярослав Романчук: «Потому что наезжать на Запад или внутреннюю оппозицию президенту как бы не с руки – никто в это не поверит. Поэтому такой наезд на Москву».

Лукашенко пошел ва-банк, не имея по сути дела внутри страны консенсуса и просто играя уже на крайне сомнительных тезисах, резюмировал он.

В то же время белорусский журналист и политический обозреватель Артем Шрайбман в комментарии «Голосу Америки» объяснил жесткую риторику Лукашенко тем, что тот «зол на Москву». Как ему представляется, видимо, президент Беларуси считает, что за засылкой вагнеровцев стоит если не Кремль лично, то какая-то уж точно близкая к нему сила или же российская власть позволила этому произойти, закрыв глаза.

«К тому же Лукашенко всю кампанию строил на имидже защитника суверенитета, поэтому это логическое продолжение эскалации в заданном направлении, – уточнил журналист. – Мол, если не он, то страну непременно ждет раздрай, поглощение (другим государством) и просто развал. Так что последняя речь президента в каком-то смысле укладывается в этот нарратив, но при жестком повышении ставок».

В первую очередь это предвыборная риторика, а противоречия с Россией глубже и шире, полагает Артем Шрайбман: «Конфликт произошел до выборов и скорее всего продолжится после них. Но в целом, послание Лукашенко адресовано прежде всего электорату. Потому что он спорил преимущественно со своими внутренними оппонентами».

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что тактика и стратегия избирательной кампании давно строилась Лукашенко в жестком антироссийском ключе. По его мнению, экспертное сообщество России такой поворот ничуть не удивил.

«Риторика Лукашенко связана с тем, что избирательная кампания у него явно не задалась, – уверен он. – Было несколько факторов, имевших большой резонанс, и все они оказались против Лукашенко. В результате он нарвался на протестное голосование. Он это понимает, очень волнуется и боится. Главное – люди от него просто устали, никакой перспективы он не дает. Выступая перед депутатами, он ничего нового не сказал. У него из года в год одна и та же программа, причем, с теми же самыми формулировками».

Население устало от социально-экономических проблем, вечной нищеты, отъезда огромной части трудоспособного населения на работу за рубеж, подчеркнул политолог: «А самое занимательное – Лукашенко сделал акцент на том, что Россия начинает против него войну и засылает диверсионные отряды. Тем самым он играет на несколько фронтов одновременно, заигрывая с Западом, рассчитывая на его помощь. Два дня тема вагнеровцев была главной темой в европейских СМИ. Уже по всему миру пошло, что Россия осуществляет в Беларуси сценарий «Крым-2».

Как видится Андрею Суздальцеву, Лукашенко «просто кричит: спасайте меня от Москвы!»

Есть ли выборы в Беларуси?

Также во вторник в Беларуси открылось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится пять дней. На предыдущих президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали более трети избирателей. Критики режима утверждают, что в ходе такой процедуры возможны массовые фальсификации при полном отсутствии контроля со стороны независимых наблюдателей.

Досрочное голосование – лишь один из механизмов достижения нужного результата, констатирует Артем Шрайбман: «За отведенные на него пять дней и ночей, по свидетельству многих людей, которые работали в избирательных комиссиях, с урнами «кое-что происходит». Поэтому очень часто бывает, когда на некоторых участках считают голоса в день основного голосования, кандидата от власти, будь то на парламентских выборах или президентских, получает, например, 30-40 %, а на досрочном голосовании – под 90%».

Есть и другие механизмы фальсификаций, продолжает журналист. «В частности, нет прозрачного подсчета голосов. Невозможно узнать, что именно попадает в протокол, какая цифра реально соответствует тем бюллетеням, которые лежат в урнах. В принципе, председатель (избиркомиссии) может, не объясняя никому, записать в протокол решительно любую цифру, взятую с потолка. И этому невозможно помешать», – заключил он.

Андрей Суздальцев также считает, что Беларуси создан уникальный механизм подсчета голосов избирателей, «когда избиратели вообще не нужны».

«За кого бы ты ни голосовал на выборах, все голоса все равно отдаются Лукашенко. Досрочное голосование 100 %. Выборов как таковых в стране нет. Это просто процедура легитимизации шестого срока (действующего президента). Но он-то прекрасно понимает, как к нему относятся в народе, который его на дух не переносит», – обобщил политолог.

Александр Лукашенко правит страной с 1994 года.